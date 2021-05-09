На страже интересов РПЛ: почему РФС не стоит смягчать требования по лицензированию «Крыльев Советов» и «Оренбурга»

«Крылья Советов» и «Оренбург» рискуют не выступить в РПЛ в будущем сезоне. Команды гарантировали себе путёвки в высший дивизион чемпионата России, но не прошли процедуру лицензирования. Почему Российский футбольный союз повысил требования к клубам — в материале RT.

В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за тур до конца определились призёры, которые в будущем сезоне смогут побороться за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Крылья Советов» и «Оренбург» завоевали золото и серебро, вследствие чего получили прямые путёвки, а «Нижний Новгород» постарается пробиться в высший дивизион через переходные матчи. При этом на данный момент лишь у бронзового призёра есть лицензия РФС I и допуск к выступлению в главном первенстве, в то время как остальные клубы столкнулись с рядом проблем.

Помимо призёров ФНЛ, процедуру лицензирования прошли и три другие команды, сохраняющие шансы на попадание в зону переходных матчей. За тур до конца четвёртое место занимает владикавказская «Алания» с 74 очками, а на один и два балла от неё отстают калининградская «Балтика» и московское «Торпедо» соответственно. Однако ни один из вышеперечисленных клубов не смог выполнить все требования для получения лицензии, в связи с чем их возможное попадание в РПЛ также под вопросом.

Проблемы сразу нескольких команд связаны с инфраструктурой. В первую очередь это касается «Оренбурга» и «Алании», чьи стадионы не отвечают требованиям Премьер-лиги. Согласно правилам Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию, все претенденты на попадание в высший дивизион страны должны иметь арены первой категории. Одним из основных критериев является вместимость, которая должна составлять не менее 10 тыс. зрителей.

На данный момент 32-тысячный стадион «Спартак» во Владикавказе переживает масштабную реконструкцию, в связи с чем функционирует лишь одна из четырёх трибун. Её вместимость составляет около 3,5 тыс. зрителей, что не соответствует стандартам Премьер-лиги. У «Оренбурга» же ситуация несколько иная. Арена «Газовик» рассчитана всего на 7,5 тыс. болельщиков, а клуб до настоящего момента не инициировал процесс строительства.

«Ситуация с лицензированием создаёт определённый дискомфорт. Наш стадион достаточно новый, очень комфортный. Когда мы вышли в 2016 году в РПЛ, провели реконструкцию арены, постепенно улучшали инфраструктуру всех объектов. На протяжении последних лет мы отремонтировали офис, тренажёрный зал, основательно заменили все системы на стадионе. По состоянию на сегодня к концу мая подрядчик должен выдать нам готовый проект, а в июне планируем начать реконструкцию трибун, чтобы довести количество посадочных мест до необходимых 10 тыс. Работы планируется завершить в течение года, возможно, и раньше. Мы обещали РФС активно вести реконструкцию, но в прошлом году из-за пандемии было очень тяжело, однако какие-то вещи мы начали делать», — цитирует РИА Новости президента «Оренбурга» Василия Еремякина.

Впоследствии функционер пересмотрел своё мнение относительно сроков проведения реконструкции стадиона «Газовик» и заявил, что закончить её удастся не раньше июля 2022 года. Таким образом, на протяжении всего сезона «Оренбург» планирует играть не недостроенной арене, а к моменту завершения работ может и вовсе покинуть состав участников РПЛ. Тем не менее, в команде надеются получить право выступать в высшем дивизионы страны и уже подали апелляцию на решение РФС не выдавать им лицензию.

«Насколько я знаю, у нас два замечания, мы сегодня занимались этим вопросом. У нас был вопрос в финансировании, мы заключили с нашим спонсором договор о намерении на весь сезон, полностью согласовали все вопросы, связанные с финансированием. И одновременно подготовили апелляцию на решение в части, касающейся стадиона… По-прежнему остаемся на позициях, что спортивный принцип должен стоять во главе угла», — приводит слова Ермякина ТАСС.

При этом отмечается, что «Оренбург» уже предпринимал попытки иным способом получить право выступать в РПЛ в сезоне-2021/22 и обращался к руководству чемпионата с просьбой допустить коллектив до участия в первенстве в виде исключения. В связи с этим, лига провела общее собрание клубов, но идею не поддержали. Отмечается, что на сторону «горожан» встал лишь екатеринбургский «Урал» во главе с Григорием Ивановым, в то время как все остальные высказались против.

У «Крыльев Советов» иные проблемы. Команда располагает современным стадионом, построенным специально к домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года, однако имеет финансовые трудности.

«Это не касается стадиона. Процедура лицензирования проходит по всем критериям: инфраструктурным, кадровым, финансовым, спортивным. Надо получить официальную резолюцию, выяснить, что не так, а потом давать комментарии», — заявил генеральный директор самарцев Евгений Калакуцкий «Спорт-Экспрессу».

Как стало известно позднее, до настоящего момента «Крылья Советов» не рассчитались с футбольным клубом «Минск», у которого в феврале 2021 года приобрели 19-летнего защитника Дмитрия Прищепу.

«У «Минска» тесные связи с «Крыльями Советов» и «Оренбургом»: самарцы зимой приобрели защитника молодёжной сборной Беларуси Дмитрия Прищепу, а у нас играет оренбуржец Семён Столбов. У «Крыльев» были достаточно затратные трансферы чертановцев — и потом ещё зимой, в том числе Прищепы. За него «Минску» должны были перечислить средства двумя траншами. По второму платежи просрочены. Самарцы задолжали €45 тысяч. У «Крыльев» солидный кадровый актив, но как бы не пришлось его распродавать», — сказал «Матч ТВ» главный тренер «Минска» Фёдор Щербаченко.

Таким образом, на данный момент право побороться за место в высшем дивизионе имеет исключительно «Нижний Новгород» и есть вероятность, что ситуация не изменится. Ещё в конце апреля сообщалось, что в случае проблемы с лицензированием у представителей топ-4 возможность квалифицироваться в РПЛ будет предоставлена командам, занимающим пятое и шестое места. Но «Балтика» и «Торпедо» пока также не получили допуск от РФС.

Сразу несколько руководителей клубов отметили, что в нынешнем году Российский футбольный союз серьёзно ужесточил критерии для получения лицензии. Об этом сказал как Калакуцкий, так и спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев. В частности, он апеллировал к тому, что вверенный ему коллектив выступал в РПЛ в период с 2018 по 2020 год, и тогда вопросов к стадиону «Газовик» не возникало.

Однако в свете последних событий, решение РФС кажется вполне логичным. Причиной тому скорее всего стала ситуация вокруг «Тамбова». Из-за проблем с собственной ареной, за два года команда не провела ни одного матча перед родными болельщиками и была вынуждена играть в Нижнем Новгороде и Саранске. А осенью 2020 года и вовсе стало известно, что клуб рискует сняться с турнира из-за финансовых проблем. В итоге, лишь помощь со стороны российских футбольных органов и ряда коллективов лиги помогла «волкам» преодолеть сложный этап.

Поэтому опасения руководителей российского футбола понятны. Они не заинтересованы в том, чтобы в РПЛ и впредь повторялись подобные случаи. И жёсткое лицензирование — один из возможных инструментов контроля. Несомненно, некоторые пункты правил достойны обсуждения, но в целом всё это направлено на повышение уровня команд.

Например, известный в прошлом футболист «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов выразил сомнение, что клубы РПЛ обязаны располагать стадионом, минимальная вместимость которого составляет 10 тыс. зрителей. По его мнению, тот же «Оренбург» не способен полностью заполнить арену «Газовик» даже во время встреч с грандами, следовательно, ему нет необходимости расширять трибуны. И в этом есть доля правды. Тем не менее, в данном случае речь идёт не о том, насколько логичны те или иные пункты правил. А о том, что двойные стандарты и необоснованные послабления в отношении отдельных коллективов вполне могут привести к появлению очередного «Тамбова».

Если РФС и РПЛ действительно твёрдо настроены избежать возникновения подобных инцидентов в будущем, то им стоит придерживаться избранного направления и требовать от клубов соответствовать обозначенным условиям лицензирования. Как минимум, до того момента, пока те не будет изменены. Это не только стимулирует команды заниматься развитием своей инфраструктуры, но и продемонстрирует, что нынешнее руководство намерено неукоснительно следовать своим планам и провоцировать развитие футбола в стране.

Окончательное решение по предоставлению вышеназванным коллективам лицензии для выступления в РПЛ будет принято 12 мая. К этому моменту органы РФС рассмотрят их апелляции и вынесут вердикт.