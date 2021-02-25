«Нет сомнений, что клуб доиграет до конца»: Прядкин о проблемах «Тамбова», возобновлении РПЛ и увеличении посещаемости

У Российской премьер-лиги нет сомнений, что «Тамбов» доведёт сезон до конца. Об этом на специальном брифинге перед возобновлением текущего розыгрыша РПЛ заявил её глава Сергей Прядкин. По его словам, клуб получит деньги в ближайшее время и потратит их на закрытие задолженности перед футболистами. Также функционер рассказал о возможном увеличении разрешённого уровня посещаемости матчей, поделился мнением по вопросам лицензирования и отметил, что календарь в ближайшее время может измениться.

— Сезон РПЛ возобновляется. Старт второй части назначен на 26 февраля. В целом подготовку команды завершили. По нашей информации, она прошла хорошо. В частности, состоялось много качественных контрольных матчей. Что касается коронавируса, оперативный штаб работал в ежедневном режиме, получал необходимую информацию. Сейчас проверены практически все стадионы. На некоторых есть проблемы с газоном, но немного времени для устранения недочётов остаётся.

— Есть ли уверенность, что «Тамбов» доиграет сезон до конца?

— Сразу сниму все вопросы. Существующая дорожная карта выполняется, выплата денег от РПЛ произойдёт в ближайшее время. Находимся на связи с руководством клуба. Как только они будут готовы принять средства — получат их. Им удалось договориться с бывшими футболистами, чтобы те отозвали заявления из палаты по разрешению споров РФС. Эти средства пойдут на погашение задолженности перед игроками. Деньги выделены на это. Сейчас «Тамбов» должен договориться с контрагентами, чтобы решить вопрос с задолженностью по налогам. Пока сомнений в том, что клуб доиграет сезон до конца, нет. Они готовы к игре с «Ротором».

— Кто должен нести ответственность в ситуациях, подобной той, что произошла с «Тамбовом»?

— Ответственность прежде всего несут руководители клубов. И вопросы стоит задавать руководству «Тамбова». Повторюсь: выделенные средства пойдут исключительно на погашение долгов по зарплате перед игроками. В клубе предприняли колоссальные усилия, нашли двух партнёров. Мы находимся в рабочем контакте. Деньги готовы, ждём команды от клуба, куда их переводить.

— Многие клубы РПЛ отдали футболистов в аренду «Тамбову». Лига как-то руководила этим процессом?

— Мы не участвовали в этом, не выбирали игроков. Решение должен принимать тренер. Договорённость между некоторыми клубами о помощи была. Люди заинтересованы, чтобы футболисты получали игровую практику. Спортивный директор «Тамбова» вёл переговоры с другими клубами на предмет наличия людей. У кого была возможность, тот сделал это.

— Какие выводы РПЛ сделала из истории с «Тамбовом»?

— Очень серьёзные. Лига должна принимать большее участие в проработке финансовых критериев при выдаче лицензий. Будет работать соответствующая группа, которая выдвинет ряд предложений по реформе.

— Как будет проходить процесс лицензирования? Не кажется ли вам, что состав соответствующей комиссии РФС нужно изменить?

— Конечно, мы хотим участвовать в этом процессе. На уровне правления рассматривали вопрос предлицензионной подготовки, чтобы лига сначала рассматривала документы. Речь не о том, чтобы забрать это у РФС. У нас нет таких прав. Но участвовать в данном процессе хотим. Один из критериев — финансовый. Нужно определиться с суммой, которая необходима клубу для участия в РПЛ. На основании этих выводов будем выходить к РФС с предложением не допускать клубы, если не имеется финансовых гарантий. И речь не о гарантии от руководителя спортивного комитета. Подобные документы не имеют юридической основы. Это должна быть банковская гарантия, чтобы клубы потом не снимались. РФС относится к нашему желанию с пониманием. Руководители клубов близко контактируют друг с другом, и им проще высказать всё друг другу в лицо.

— Вы сказали, что будет высчитана сумма, которая необходима для участия в РПЛ. О каких деньгах идёт речь?

— Пока окончательной цифры нет. Мнения разнятся, и к единому выводу мы ещё не пришли. Всё ведь зависит от целей и задач. Между бюджетными коллективами и частными или содержащимися крупными госкорпорациями — огромная разница. Собираем информацию также и от клубов ФНЛ. Думаю, в марте уже подготовим соответствующее предложение.

— Вы и раньше говорили о необходимости ужесточать процедуру лицензирования. Почему прогресса в этой области добиться не удалось?

— Мы направляли вопросы РФС и руководителям союза. Там, возможно, посчитали, что эта тема не является прерогативой лиги. У нас пока нет такого права. Но постепенно мы приходим к консенсусу. Нам уже отдали вопросы инфраструктуры и кадровые вопросы. Мы играем всё более активную роль, в том числе при лицензировании. Но нынешнее руководство РФС я не виню. Вижу желание решать вопросы совместно.

— Возможно ли в ближайшее время увеличение посещаемости на матчах РПЛ.

— Могу сказать, что постепенно будем это делать. Пока речь идёт о 50% при соблюдении дистанции. Но попросим исполком РФС её сократить, внести изменения в регламент, чтобы люди сидели через кресло, по аналогии с хоккеем. Знаю позицию коллег из РФС: они поддерживают нас. В Уфе уже подняли посещаемость до 70% В остальном в большинстве регионов она остаётся на уровне 50%. По нашим данным, это число постепенно будет увеличиваться.

— К слову, Александр Алаев сегодня стал президентом ФНЛ. Как будет вестись работа с этой лигой?

— Мы с ним уже многое обсудили, часто общались на тему его предвыборной программы. Поздравляю Алаева. Думали, как можем в том числе повысить значимость ФНЛ, наладить более тесное взаимодействие с РПЛ и с точки зрения лицензирования. Ряд совместных проектов у нас уже есть.

— Расскажите о решении премировать судей за хорошую работу. О каких суммах идёт речь?



— Это конфиденциальная информация. К нам обратился Ашот Хачатурянц с просьбой к клубам рассмотреть возможность введения данной меры. Все поддержали, но попросили создать рабочую группу, чтобы более детально проработать все механизмы. Судейский комитет считает, что данный процесс должен проходить вне зависимости от клубов.

— Когда появится окончательная версия календаря на остаток сезона?

— Ждём выступления «Краснодара» в Лиге Европы и исполкома РФС. Там будет поднят вопрос о переносе мартовских игр Кубка России на начало апреля. По срокам решим. Пока остаётся пожелать удачи «Краснодару».

— Формат РПЛ в ближайшие годы будет меняться?

— Обсуждали это много раз. Проходило и общее собрание лиги совместно с РФС. Есть много форматов, но могу сказать одно: лига всё обсудит, запланировано ещё одно собрание. Решим, что можно сделать для увеличения зрелищности. Сейчас идут переговоры по реформе Лиги чемпионов. Там будет выступать до 36 команд, а количество игровых дней возрастёт до десяти. Очень сложно будет найти окна в календаре. С тревогой смотрим на то, как будем его составлять.