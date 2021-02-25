Источник: Евро-2020 пройдёт в Англии

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в одной стране.
Источник: Евро-2020 пройдёт в Англии
  • Reuters

Спортивный журналист Танкреди Палмьери в своём Twitter сообщил, что чемпионат Европы по футболу, скорее всего, будет проводиться в Англии.

Отмечается, что такой вариант рассматривает УЕФА, чтобы минимизировать риски в связи с пандемией коронавируса.

Чемпионат Европы был перенесён с лета 2020 года на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в УЕФА рассказали подробности проведения Евро-2020.

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