Источник: Евро-2020 пройдёт в Англии
- Reuters
Спортивный журналист Танкреди Палмьери в своём Twitter сообщил, что чемпионат Европы по футболу, скорее всего, будет проводиться в Англии.
Отмечается, что такой вариант рассматривает УЕФА, чтобы минимизировать риски в связи с пандемией коронавируса.
Чемпионат Европы был перенесён с лета 2020 года на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.
Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Ранее сообщалось, что в УЕФА рассказали подробности проведения Евро-2020.