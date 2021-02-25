«Спартак» отклонил предложение «Динамо» по трансферу Бакаева

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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не перейдёт в «Динамо».
«Спартак» отклонил предложение «Динамо» по трансферу Бакаева
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Динамо» предлагало €5 млн. Мы назвали своё предложение. Переговоры закончились, не начавшись. Тедеско рассчитывает на Бакаева», — сказал управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков после пресс-конференции по поводу перехода Квинси Промеса в московский клуб.

После 19 туров РПЛ «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Динамо» с 30 очками идёт на шестой позиции.

В нынешнем сезоне Зелимхан Бакаев провёл 18 матчей, забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать Бакаева в «Динамо» за €12 млн.

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