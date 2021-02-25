Промес: уйду только тогда, когда «Спартак» снова станет чемпионом

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес заявил о желании бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Когда пришёл в «Спартак» в первый раз, я сказал, что уйду только тогда, когда станем чемпионами. Мы сделали это. Сейчас мечты снова сбываются. Я вернулся в этот клуб. Могу сказать то же самое: уйду только тогда, когда мы снова станем чемпионами», — сказал Промес во время пресс-конференции по случаю своего перехода в «Спартак».

Нападающий поблагодарил московский клуб за трансфер.

«Мне позвонили агенты, сказав, что «Спартак» мною заинтересован. Подумал, что это судьба», — добавил он.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На счету нападающего 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне Промес провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Промес подписал контракт со «Спартаком».