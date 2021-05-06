Гендиректор «Крыльев Советов» высказался о ситуации с лицензированием

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал ситуацию с лицензированием клуба для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2021/22.

«С этого года процедура лицензирования профессиональных клубов со стороны РФС претерпела изменения, требования по всем критериям стали более жёсткими. Как вы знаете, коснулось это не только нашего клуба. Конечно, проблемы у всех разные. У клуба «Крылья Советов» замечания по финансовым критериям, они нам понятны. Мы работаем. Ближайшие два дня мы будем готовить документы и направим их в РФС. Проблемы есть, но уверен, что будет всё хорошо», — приводит слова Калакуцкого «Чемпионат».

«Крылья Советов», досрочно выигравшие чемпионат ФНЛ и тем самым завоевавшие право выступления в РПЛ по спортивному принципу, не смогли пройти процедуру лицензирования.

Ранее сообщалось, что Андрей Червиченко высказался о ситуации вокруг непрохождения «Оренбургом» лицензирования для выступления в РПЛ.