Гендиректор «Крыльев Советов» высказался о ситуации с лицензированием
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«С этого года процедура лицензирования профессиональных клубов со стороны РФС претерпела изменения, требования по всем критериям стали более жёсткими. Как вы знаете, коснулось это не только нашего клуба. Конечно, проблемы у всех разные. У клуба «Крылья Советов» замечания по финансовым критериям, они нам понятны. Мы работаем. Ближайшие два дня мы будем готовить документы и направим их в РФС. Проблемы есть, но уверен, что будет всё хорошо», — приводит слова Калакуцкого «Чемпионат».
«Крылья Советов», досрочно выигравшие чемпионат ФНЛ и тем самым завоевавшие право выступления в РПЛ по спортивному принципу, не смогли пройти процедуру лицензирования.
Ранее сообщалось, что Андрей Червиченко высказался о ситуации вокруг непрохождения «Оренбургом» лицензирования для выступления в РПЛ.