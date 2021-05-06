Гендиректор «Крыльев Советов» высказался о ситуации с лицензированием

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Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал ситуацию с лицензированием клуба для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2021/22.
Гендиректор «Крыльев Советов» высказался о ситуации с лицензированием
  • © официальный сайт клуба "Крылья Советов"

«С этого года процедура лицензирования профессиональных клубов со стороны РФС претерпела изменения, требования по всем критериям стали более жёсткими. Как вы знаете, коснулось это не только нашего клуба. Конечно, проблемы у всех разные. У клуба «Крылья Советов» замечания по финансовым критериям, они нам понятны. Мы работаем. Ближайшие два дня мы будем готовить документы и направим их в РФС. Проблемы есть, но уверен, что будет всё хорошо», — приводит слова Калакуцкого «Чемпионат».

«Крылья Советов», досрочно выигравшие чемпионат ФНЛ и тем самым завоевавшие право выступления в РПЛ по спортивному принципу, не смогли пройти процедуру лицензирования.

Ранее сообщалось, что Андрей Червиченко высказался о ситуации вокруг непрохождения «Оренбургом» лицензирования для выступления в РПЛ.

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