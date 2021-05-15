Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/21 не будет
- РИА Новости
«Если лицензию не получают два клуба из тех, кто занял 13-е и 14-е места в РПЛ, 1—4-е места в ФНЛ, то право на участие в высшей лиге без проведения стыковых матчей получают оставшиеся четыре клуба, получившие лицензию», — говорится в регламенте, опубликованном на официальном сайте РФС.
Таким образом, стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/21 не будет.
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» сыграет в РПЛ в сезоне-2021/22.