Накануне состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором был утверждён регламент переходных матчей между командами клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2020/21.

«Если лицензию не получают два клуба из тех, кто занял 13-е и 14-е места в РПЛ, 1—4-е места в ФНЛ, то право на участие в высшей лиге без проведения стыковых матчей получают оставшиеся четыре клуба, получившие лицензию», — говорится в регламенте, опубликованном на официальном сайте РФС.

Таким образом, стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/21 не будет.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» сыграет в РПЛ в сезоне-2021/22.