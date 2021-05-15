«Нижний Новгород» сыграет в РПЛ в сезоне-2021/22

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«Нижний Новгород» примет участие в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) следующего сезона.
«Нижний Новгород» сыграет в РПЛ в сезоне-2021/22
  • @fcnn_ru

Накануне состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором был утверждён регламент переходных матчей между командами клубов РПЛ и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2020/21.

«Если лицензию РФС 1 не получает клуб, занявший первое или второе место в ФНЛ, то матчи с командами, закончившими сезон на 13-м месте в РПЛ и третьем в ФНЛ, не проводятся: они автоматически получают право на игру в высшей лиге (при условии получения лицензии)», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» не сыграет в РПЛ в следующем сезоне.

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