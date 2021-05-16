Цорн поздравил «Спартак» с выходом в ЛЧ

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Бывший гендиректор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал результат матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (2:2), а также выход московской команды в квалификацию Лиги чемпионов УЕФА.
Цорн поздравил «Спартак» с выходом в ЛЧ
  • © ФК Спартак

«Поздравляю «Спартак» и всех болельщиков команды с отличным результатом в этом сезоне. Доменико занял второе место, вывел команду в квалификацию Лиги чемпионов. Считаю, что он выполнил свою задачу в «Спартаке», — цитирует Цорна «Чемпионат».

«Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, получив право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Напрямую в групповой этап турнир вышел чемпион России, санкт-петербургский «Зенит». 

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет в квалификации ЛЧ, «Локомотив» — в ЛЕ, «Рубин» и «Сочи» — в Лиге конференций.

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