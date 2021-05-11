Доверие к Жиркову и отсутствие Гилерме: почему расширенный состав сборной России по футболу к Евро-2020 вызывает вопросы

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал состав для подготовки к чемпионату Европы 2020 года, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. В расширенный список вошли 30 футболистов, ещё семеро попали в резерв. При этом итоговая заявка будет оглашена по окончании учебно-тренировочного лагеря, который завершится 1 июня. Кто будет готовиться к первенству континента и почему выбор Станислава Черчесова нельзя назвать однозначным — в материале RT.

Станислав Черчесов огласил расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы по футболу. На учебно-тренировочные сборы отправятся 30 игроков, а затем будет сформирован окончательный список из 26 человек для участия в Евро-2020. Кроме того, главный тренер назвал имена семи резервистов, каждый из которых может быть вызван в команду в случае необходимости.

В расширенный состав сборной России включены четыре голкипера, девять защитников, 14 хавбеков и три нападающих. Наиболее обширно представлен новоиспечённый чемпион страны — петербургский «Зенит», делегировавший сразу семь футболистов. Второе место по численности неожиданно заняло «Динамо», четверо игроков которого попали в список. «Спартак», «Локомотив» и «Рубин» отправили в сборную по три спортсмена, а ЦСКА и «Краснодар» — по два.

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С одной стороны, выбор Черчесова оказался вполне логичным. Известный своим консервативным подходом наставник не стал отклоняться от заданного курса и вызвал почти всех футболистов, формировавших костяк коллектива в последние годы. В составе нашлось место Юрию Жиркову, даже в 37 лет остающемуся важным элементом в построениях специалиста. В список также вошли Алексей Ионов, не имевший постоянного места в основе национальной команды в последних матчах, и Денис Черышев. Хавбек «Валенсии» стал одним из главных героев домашнего чемпионата мира 2018 года, но из-за травм не выступал за сборную с ноября 2020-го.

С другой стороны, буквально в каждой линии есть кандидатуры, которые могут вызывать вопросы как у болельщиков, так и у экспертов. И это не считая вышеназванных Жиркова, Ионова и Черышева. Что касается вратарской линии — если присутствие в основе Антона Шунина и Андрея Лунёва вряд ли является серьёзным поводом для обсуждений, то наличие в списке Матвея Сафонова и Юрия Дюпина уже не кажется таким однозначным. На конец прошлого года голкипер «Краснодара» считался одним из лучших в стране, но после травмы заметно сдал и стал допускать одну грубую ошибку за другой. Одна из таких стоила южанам победы над «Зенитом», а другая лишила шансов на ничью в противостоянии с ЦСКА.

К вратарю «Рубина» претензий значительно меньше. Дюпин проводит отличный сезон, занимает пятое место по числу сухих матчей (девять) и второе — по отражённым пенальти (два). Однако конкуренция на позиции слишком высока, поэтому положение Юрия не кажется прочным. Например, в резерве оказался Александр Максименко, уже второй год подряд считающийся одним из лучших молодых голкиперов страны. И не стоит забывать про Маринато Гилерме. Если бы не фиаско в противостоянии с «Зенитом», «Локомотив» уверенно занимал бы первую строчку в РПЛ по разнице реальных и ожидаемых пропущенных голов (xGA). И заслуга в этом принадлежала бы исключительно стражу ворот железнодорожников.

В связи с этим отсутствие Гилерме в расширенном списке удивляет. Во-первых, голкипер уже давно оправился от кошмарного матча с Сербией и вновь обрёл уверенность, что подтверждают как его выступления по ходу весеннего отрезка первенства, так и лидерство по числу сухих матчей в чемпионате России (13). Кроме того, именно Маринато был основным вратарём сборной в отборочном цикле к Евро-2020 и как никто другой заслужил шанс сыграть на первенстве континента.

Судя по всему, закрытой можно считать и тему с возможным возвращением в состав Игоря Акинфеева. Несмотря на официальное заявление футболиста о прекращении выступлений за сборную, многие верили, что вратарь ЦСКА пересмотрит своё решение и сыграет на чемпионате Европы. Однако отсутствие его фамилии в списке фактически ставит точку в данной дискуссии.

В свете этого нельзя не вернуться к кандидатуре Жиркова. Хавбек на два с половиной года старше бывшего партнёра по ЦСКА, но Черчесов по-прежнему всерьёз рассчитывает на ветерана, что подтверждают его регулярные появления в основе сборной. Юрий выходил в старте в играх со Словенией и Словакией в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года и провёл на поле суммарно 113 минут — всего в пять раз меньше (644), чем за весь сезон РПЛ в составе «Зенита».

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Но приглашение ветерана нельзя считать однозначным не только из-за дефицита практики в клубе. Фланговый защитник или латераль (в зависимости от схемы) — одно из самых энергозатратных амплуа в футболе, поэтому требует не только скорости, но и выносливости. И если десять лет назад в стране не было равных Жиркову в этих компонентах, то со временем ситуация изменилась. Тот же Дмитрий Скопинцев довольно уверенно смотрится на левой бровке, не стоит забывать и о Георгии Щенникове. Но первый ни разу не получал вызов при Черчесове, а второй — не выходил на поле.

При этом не обошлось и без приятных сюрпризов. Так, в расширенный список были включены девять представителей оборонительной линии — пять центральных и четыре фланговых, среди которых бывшие игроки молодёжки — Игорь Дивеев и Роман Евгеньев. Также можно отметить Илью Самошникова. 23-летний футболист стал одним из главных открытий сезона и в перспективе способен заменить Жиркова на левом краю защиты.

Обилие центрбеков и привлечение молодёжи может иметь сразу несколько причин. Во-первых, Черчесов наверняка понимает, что одна из самых проблемных зон в сборной страны нуждается в усилении, поэтому вызов Дивеева и Евгеньева вполне логичен. Во-вторых, за последнее время команда неоднократно играла по схеме с тремя центральными защитниками и наверняка решит придерживаться именно этой модели в противостоянии не только с Бельгией, но и с Данией. С учётом этого, необходимо располагать хотя бы пятью исполнителями данного амплуа, чтобы иметь возможность провести ротацию.

В полузащите нельзя не обратить внимание на присутствие в списке Арсена Захаряна, Максима Мухина и Дениса Макарова. Первый очень ярко проявил себя как в весенней части сезона РПЛ, так и на молодёжном чемпионате Европы 2021 года. Второй стал железным игроком основы «Локомотива» в последние месяцы, а третий является одним из лидеров «Рубина» в чемпионате. В 27 матчах он забил семь мячей и отдал одну результативную передачу, а его мяч в ворота «Зенита» в 21-м туре смело можно назвать одним из самых запоминающихся в нынешнем году.

Тем не менее, перспективы вышеназванных футболистов в борьбе за попадание в окончательную заявку на Евро-2020 не самые радужные. Захарян и Макаров яркие созидатели и не особо полезны в обороне, что вряд ли придётся по нраву Черчесову. Во многом именно это до сих пор мешает Алексею Миранчуку стать твёрдым игроком основы сборной, и нет никаких оснований полагать, что наставник будет менее требователен ко вчерашним юниорам.

Помимо одного из голкиперов, именно вышеназванное трио — главные кандидаты на отчисление из состава сборной России. Ведь по большому счёту, убирать из него больше некого. При игре в пять защитников, оставлять в составе менее девяти представителей этого амплуа — большой риск. А Черчесов в период работы с национальной командой скорее предпочитал либо действовать наверняка, либо немного перестраховываться.

На данный момент сложно представить, что специалист решит отказаться от услуг кого-либо из оставшихся полузащитников. Александр Головин, Роман Зобнин, Магомед Оздоев и Далер Кузяев — железные игроки обоймы. Это же касается Миранчука и Ионова. Рифат Жемалетдинов и Андрей Мостовой неоднократно вызывались в последнее время и регулярно появлялись на поле — иногда в основе, иногда со скамейки. Дмитрий Баринов восстановился от тяжёлой травмы и сходу принялся доказывать, что по-прежнему является одним из сильнейших хавбеков страны, а Черышев подходит под категорию проверенных футболистов. Даниил Фомин пусть и не может похвастаться таким послужным списком, как большинство коллег, но по опыту превосходит более юных партнёров. А это весомый аргумент для главного тренера.

Да, для подающих надежды ребят шанс принять участие в чемпионате Европы — огромный вызов и стимул к развитию. Повышенная мотивация нередко помогла самым юным футболистам проявлять себя и становиться одними из главных действующих лиц турниров. Достаточно вспомнить выступление Дмитрия Сычёва на мундиале 2002 года в Японии и Корее или Алана Дзагоева — на Евро-2012. Но пока в их появление в итоговом списке верится с трудом.

Атакующая линия же стоит особняком и уж точно не будет подвергнута сокращению. В ней значатся всего трое футболистов — более чем достаточно для игры с одним форвардом. Но только в том случае, если не принимать во внимание их схожесть. По сути, Черчесов пригласил в команду трёх однотипных нападающих — мощных и фактурных, чья основная задача — выигрывать верховые единоборства и скидывать мяч партнёрам. С учётом стиля игры сборной это может показаться логичным, но отсутствие запасного плана всё же немного настораживает.

И это с учётом того, что во второй части сезона явно прибавил Фёдор Смолов. В восьми матчах он забил четыре мяча, и это при том, что показатель ожидаемых голов составил всего 1,27. Это указывает на то, что нападающий «Локомотива» находится в блестящей форме и реализует практически каждый полумомент.

Да, необходимо понимать, что у Смолова была более чем серьёзная конкуренция. По числу голов Фёдор уступил и Александру Соболеву, и Артёму Дзюбе и Артёму Заболотному, поэтому выбор Черчесова можно считать оправданным. Однако подобное решение лишает команду возможности для манёвра. В отличие от конкурентов, нападающий «Локомотива» обладает отличным ударом издали и остаётся опасным даже за пределами штрафной площади. Несомненно, Черчесову не стоило жертвовать отработанной схемой и выводить из основы капитана, но возможность преобразить модель игры в атаке вряд ли помешала бы.