Объятия Фернандеса и Джикии и обидный гол Мака: как Россия проиграла Словакии в отборе ЧМ-2022

Сборная России по футболу потерпела поражение в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 со Словакией — 2:1. В конце первого тайма счёт после подачи углового открыл Милан Шкриньяр. Отыграться отечественной команде удалось незадолго до финального свистка благодаря удачной игре Марио Фернандеса на добивании. Однако спустя три минуты Роберт Мак в чужой штрафной ушёл сразу от двух соперников и принёс победу хозяевам.

Ожидание победы от России

Отборочный этап чемпионата мира — 2022 начался для сборной России по футболу практически идеально. В двух первых матчах подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков из шести возможных. И если после встречи с Мальтой (3:1) у болельщиков возникло немало вопросов, то важная победа дома над Словенией (2:1) благодаря дублю Артёма Дзюбы оставила исключительно положительные эмоции. Мало того, она позволила отечественной команде выбиться в лидеры группы H.

Вдобавок, соперники дружно допускали осечки. Хорватия проиграла Словении, а Словакия умудрилась взять лишь два балла в противостоянии с Кипром и Мальтой. Наконец, уже во вторник киприоты сенсационно обыграли словенцев.

Таким образом, выездная встреча со Словакией во многом превращалась для соперников в ключевую. В случае победы коллектив Черчесова получал возможность ещё больше оторваться от преследователей на самом старте квалификации.

К тому же тренерский штаб в кои-то веки мог рассчитывать абсолютно на всех исполнителей. Повреждение Александра Головина оказалось несерьёзным, и он вновь попал в основу. Вернулся в заявку и Алексей Ионов, который две предыдущие игры пропустил.

Но победный состав решено было не менять. С первых минут на поле вышли те же футболисты, что и в Сочи в субботу. Да и схема осталась прежней — с тремя центральными защитниками и ромбом в середине поля, на острие которого действовал Рифат Жемалетдинов.

Впереди, разумеется, расположился Артём Дзюба, забивший три мяча в последних двух встречах. Данная игра стала для него юбилейной, 50-й в составе сборной. А следующий гол, 30-й, позволял ему догнать рекордсмена по этому показателю Александра Кержакова.

Обескураживающий первый тайм

С первых минут стало понятно, в каком именно ключе будет проходить игра. Хозяева всей командой отошли в оборону и сделали ставку на контратаки. Собственно, одна из них едва не завершилась быстрым голом. Иван Шранц на расстоянии пяти метров от ворот чудом не попал по мячу, пытаясь замкнуть прострел с правого фланга.

В дальнейшем весомое преимущество по владению мячом оставалось за Россией, однако это не приводило к возникновению опасных моментов у ворот Душана Куцяка. Соперник надёжно перекрывал все подходы к собственной штрафной, а отечественная команда столкнулась с застарелой проблемой — неумением проводить позиционные атаки. Если словенцы оставляли Дзюбе и партнёрам свободные зоны, то словаки этим не грешили.

Как результат — чаще всех мяч получали Георгий Джикия, Андрей Семёнов и Антон Шунин, которые, как правило, вынуждены были комбинировать между собой. Наступление россиян проходило на такой низкой скорости, что оппоненты спокойно перекрывали всех адресатов. Неожиданные ходы пытался предпринимать лишь Головин, однако его не только достаточно плотно опекали, но и при случае не стеснялись бить по ногам.

Что касается Дзюбы, то в соперники ему на этот раз достался не хорошо знакомый по РПЛ Миха Мевля, а центральный защитник лидирующего в Серии А «Интера» Милан Шкриньяр. К чести капитана, он по традиции часто выигрывал верховые единоборства, вот только его партнёры на подборе действовали не лучшим образом.

А на 38-й минуте гости в довершение всех бед пропустили. Неудивительно, что по такой не богатой на события игре к голу привело стандартное положение. После подачи углового никем не прикрытый Шкриньяр головой отправил мяч в дальний угол без шансов для Шунина. При этом Джикия и Марио Фернандес в данной ситуации, по сути, опекали друг друга.

Лишь пропустив, сборная России, наконец, разозлилась и создала пару неплохих моментов у чужих ворот. Сначала Кузяев из-за пределов штрафной пробил выше, а затем Фернандес, грамотно освободившись от опеки, метров с десяти головой отправил мяч точно в руки Куцяку.

Обидная развязка после перерыва

Уже в перерыве Черчесов решился на первую замену. Место опытного, но не слишком быстрого Жиркова на левом фланге занял его молодой партнёр по «Зениту» Андрей Мостовой. Планировалось, что скорость полузащитника поможет команде вскрыть правый край обороны соперника. Тем более сюда регулярно смещался Кудряшов, создавая численное преимущество.

Однако данный ход не слишком помог сборной России, которой впереди по-прежнему не хватало идей и последнего паса. Словаки же, в отличие от первого тайма, начали проводить куда более опасные контратаки. Так, в ходе одной из них Юрай Куцка из-за пределов штрафной едва не отправил мяч под перекладину. В другом эпизоде Дзюба после подачи со стандарта чуть не отправил снаряд в свои ворота, пытаясь выполнить скидку на Шунина.

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Черчесов не оставлял попыток изменить ход игры заменами, и, надо сказать, следующие его рокировки, наконец, дали результат. Причём меняя Мостового на Александра Соболева, тренер фактически признал собственную ошибку. Чуть раньше Жемалетдинов уступил место на поле Алексею Миранчуку. Таким образом, болельщики получили возможность увидеть в сборной сразу два сильных дуэта: Дзюба — Соболев в атаке и Головин — Миранчук в полузащите.

Переход на схему в два форварда и появление на поле футболиста «Аталанты», способного отдать неожиданную острую передачу, помогли команде. Она окончательно забрала мяч под свой контроль и прижала соперника к воротам.

И очень скоро это давление привело к голу. На 71-й минуте сборная России провела многоходовую комбинацию. Дзюба после передачи с левого фланга выполнил скидку под удар Кузяеву, чей выстрел, несмотря на рикошет, чудом парировал Куцяк. Однако справиться с добиванием от Фернандеса вратарь оказался не в состоянии.

Казалось, поймав кураж, отечественный коллектив побежит добивать оппонента. Видимо, уверовали в это и сами футболисты, но забыли об обороне. В итоге их за это моментально наказали. Миранчук в центре поля не решился фолить и дал словакам начать голевую атаку. Экс-полузащитнику «Зенита» Роберту Маку позволили спокойно принять мяч в левом углу штрафной. Далее остановить его не смогли ни Семёнов, ни Оздоев, боявшиеся нарушить правила. Наконец, Шунин не справился с ударом в ближний нижний угол.

Произошедшее стало настоящим холодным душем. Ответный гол, который так тяжело дался россиянам, моментально обесценился. В оставшееся до финального свистка время подопечные Черчесова атаковали, но у тех футболистов, которые находились на поле с первых минут, банально кончились силы.

Единственный по-настоящему стопроцентный момент гости упустили на 83-й минуте. Дзюба после отличной подачи с правого фланга то ли пробил, то ли выполнил скидку на дальнюю штангу. В результате мяч прошёл совсем рядом с воротами, а Головину немного не хватило, чтобы замкнуть данную передачу.

Так сборная России, отлично начав отборочный этап, потерпела во многом неожиданное поражение от сборной Словакии и позволила догнать себя в турнирной таблице Хорватии. Теперь две эти команды с шестью очками делят лидерство в группе.