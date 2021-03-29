«Каждый матч — новая история»: Черчесов и Фомин о настрое на матч со Словакией, о состоянии Головина и об отсутствии VAR

Последние результаты соперников сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года не имеют значения, потому что готовиться к каждой новой встрече необходимо отдельно. Об этом заявил Станислав Черчесов перед матчем третьего тура со национальной командой Словакии. По его словам, решение об участии в игре Александра Головина и Алексея Ионова будет принято на основе заключения медицинского штаба. В свою очередь, полузащитник Даниил Фомин отметил значимость предстоящей игры и подчеркнул, что отсутствие VAR следует принимать как данность.

Черчесов: «Предыдущие встречи остались в прошлом»

— Как проходит подготовка к матчу со Словакией?

— Мы работаем в привычном режиме, так как провели подобным образом уже два сбора. Выходившие во встрече со Словенией футболисты больше восстанавливались, остальные — тренировались. Вчера вечером прилетели в Словакию, выспались, проверили поле, провели тактическое занятие. После каждого матча возникают вопросы по поводу состояния игроков, поэтому ждём заключения медицинского штаба, от него и будем отталкиваться.

— Как вы оцениваете состояние поля?

— Газон отличного качества, стадион хороший. Жаль, что он будет пустой. Конечно, хотелось бы уже вернуться к нормальной жизни.

— Ваши подопечные уже прошли допинг-контроль?

— Да, сегодня утром к нам приезжали допинг-офицеры, проверили десять игроков. Но это их работа, а наша обязанность — предоставить то, что они требуют.

— Предыдущие матчи сборной Словакии завершились ничьей. Имеет ли это для вас какое-либо значение?

— Конечно, счёт на табло откладывает отпечаток на команде. Но оба матча сборной Словакии могли завершиться по-другому. Поэтому мы предпочитаем смотреть, как соперник действует на поле, каковы его сильные и слабые стороны, и готовиться к нему вне зависимости от предыдущего результата.

— Тем не менее из-за двух ничьих в активе Словакии лишь два очка, что неизбежно будет оказывать на неё давление. На руку ли это россиянам?

— Давление присутствует перед каждым матчем на уровне национальных команд. На нас это никак не влияет, мы готовимся к конкретному сопернику. Лично для меня главное — в каком состоянии находятся мои подопечные.

— Каковы сильные и слабые стороны сборной Словакии?

— У меня есть ответ на ваш вопрос, но об этом я расскажу только своим футболистам. Кроме того, с моей стороны было бы некорректно оценивать соперника. Про это должен рассказать мой коллега.

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— Какой результат в матче со Словакией вас бы удовлетворил?

— Это самый простой вопрос. Любого тренера удовлетворит только победа. Но никто ничего нам дарить не будет, за все победы надо бороться.

— В матчах с Мальтой и Словенией трижды отличился Артём Дзюба. Поможет ли он добиться желаемого результата завтра?

— Предыдущие встречи остались в прошлом. Мы подбираем состав вне зависимости от фамилий, а исходя из того, какая тактика даст наилучший результат.

— Расскажите о состоянии досрочно завершившего матч со Словенией Александра Головина и Алексея Ионова, не тренировавшегося в общей группе.

— Сегодня они были с нами на поле. Но, повторюсь, будем ждать зелёный свет от медицинского штаба.

— Удовлетворены ли вы состоянием Магомеда Оздоева во встрече со Словенией?

— Думаю, решение не брать его на матч с Мальтой было правильным. В целом тренерский штаб остался доволен его действиями и формой. Конечно, всегда есть некоторые недочёты, но на сегодняшнем теоретическом занятии мы их исправим.

— Насколько на борьбу в отборочном турнире влияет отсутствие VAR?

— В этом вопросе я консервативен, так как играл и значительную часть тренерской карьеры провёл без этой системы. Поэтому спокойно отношусь к его отсутствию. В футболе и с VAR случаются ошибки, этим он и хорош. Видите, уже несколько дней прошло со скандала в матче Сербия — Португалия, а мы до сих пор его обсуждаем. Думаю, об этом лучше спросить судей, которым приходится привыкать то к одному, то к другому. В одной встрече есть система видеопомощи, в другой им приходится полагаться только на себя. Наверное, Международной федерации футбола (ФИФА) стоит уже определиться: использовать её постоянно или отказаться навсегда.

Фомин: «Нас ждёт серьёзный соперник»

— Каков ваш настрой на матч со Словакией?

— После побед восстановление всегда проходит легче. Прилетели с хорошим настроением, теперь настраиваемся на очередную встречу, готовимся в рабочем режиме. Нас ждёт серьёзный соперник.

— Тот факт, что словаки не сумели дважды подряд одолеть аутсайдеров группы, наложит отпечаток на предстоящую игру?

— Все футболисты понимают, что каждый матч — это новая история. Сейчас словаки будут играть дома, а значит, выйдут на поле с максимальным настроем. Но и для нас это тоже очень важная игра. Поэтому не думаем о прошлых результатах.

— Понравился ли вам стадион в Трнаве?

— Да, отличный. И газон хорошего качества. Всё для футбола. Надо выходить и получать удовольствие от игры. Мне нравится играть на аренах без беговых дорожек, когда после поля сразу начинаются трибуны. На них особая атмосфера. Конечно, жаль, что в этот раз не будет болельщиков.

— Что думаете об отсутствии VAR в матчах турнира?

— В чемпионате России система работает, но всё равно возникают спорные моменты и вопросы. Поэтому относимся к её отсутствию в отборочном турнире как к данности.