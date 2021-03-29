«Каждый матч — новая история»: Черчесов и Фомин о настрое на матч со Словакией, о состоянии Головина и об отсутствии VAR

Короткая ссылка
Полина Стаменкович
Последние результаты соперников сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года не имеют значения, потому что готовиться к каждой новой встрече необходимо отдельно. Об этом заявил Станислав Черчесов перед матчем третьего тура со национальной командой Словакии. По его словам, решение об участии в игре Александра Головина и Алексея Ионова будет принято на основе заключения медицинского штаба. В свою очередь, полузащитник Даниил Фомин отметил значимость предстоящей игры и подчеркнул, что отсутствие VAR следует принимать как данность.
«Каждый матч — новая история»: Черчесов и Фомин о настрое на матч со Словакией, о состоянии Головина и об отсутствии VAR
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Черчесов: «Предыдущие встречи остались в прошлом»

— Как проходит подготовка к матчу со Словакией?

— Мы работаем в привычном режиме, так как провели подобным образом уже два сбора. Выходившие во встрече со Словенией футболисты больше восстанавливались, остальные — тренировались. Вчера вечером прилетели в Словакию, выспались, проверили поле, провели тактическое занятие. После каждого матча возникают вопросы по поводу состояния игроков, поэтому ждём заключения медицинского штаба, от него и будем отталкиваться.

— Как вы оцениваете состояние поля?

— Газон отличного качества, стадион хороший. Жаль, что он будет пустой. Конечно, хотелось бы уже вернуться к нормальной жизни.

— Ваши подопечные уже прошли допинг-контроль?

— Да, сегодня утром к нам приезжали допинг-офицеры, проверили десять игроков. Но это их работа, а наша обязанность — предоставить то, что они требуют.

— Предыдущие матчи сборной Словакии завершились ничьей. Имеет ли это для вас какое-либо значение?

— Конечно, счёт на табло откладывает отпечаток на команде. Но оба матча сборной Словакии могли завершиться по-другому. Поэтому мы предпочитаем смотреть, как соперник действует на поле, каковы его сильные и слабые стороны, и готовиться к нему вне зависимости от предыдущего результата.

— Тем не менее из-за двух ничьих в активе Словакии лишь два очка, что неизбежно будет оказывать на неё давление. На руку ли это россиянам?

— Давление присутствует перед каждым матчем на уровне национальных команд. На нас это никак не влияет, мы готовимся к конкретному сопернику. Лично для меня главное — в каком состоянии находятся мои подопечные.

— Каковы сильные и слабые стороны сборной Словакии?

— У меня есть ответ на ваш вопрос, но об этом я расскажу только своим футболистам. Кроме того, с моей стороны было бы некорректно оценивать соперника. Про это должен рассказать мой коллега.

Также по теме
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 между сборными командами России и Словении «Сработала модель, на которую сделали ставку»: Черчесов о новой тактической схеме, дебюте Мухина и состоянии Головина
На матч отборочного этапа чемпионата мира — 2022 со Словенией сборная России изначально настраивалась как на битву за шесть очков. Об...

— Какой результат в матче со Словакией вас бы удовлетворил?

— Это самый простой вопрос. Любого тренера удовлетворит только победа. Но никто ничего нам дарить не будет, за все победы надо бороться.

— В матчах с Мальтой и Словенией трижды отличился Артём Дзюба. Поможет ли он добиться желаемого результата завтра?

— Предыдущие встречи остались в прошлом. Мы подбираем состав вне зависимости от фамилий, а исходя из того, какая тактика даст наилучший результат.

— Расскажите о состоянии досрочно завершившего матч со Словенией Александра Головина и Алексея Ионова, не тренировавшегося в общей группе.

— Сегодня они были с нами на поле. Но, повторюсь, будем ждать зелёный свет от медицинского штаба.

— Удовлетворены ли вы состоянием Магомеда Оздоева во встрече со Словенией?

— Думаю, решение не брать его на матч с Мальтой было правильным. В целом тренерский штаб остался доволен его действиями и формой. Конечно, всегда есть некоторые недочёты, но на сегодняшнем теоретическом занятии мы их исправим.

— Насколько на борьбу в отборочном турнире влияет отсутствие VAR?

— В этом вопросе я консервативен, так как играл и значительную часть тренерской карьеры провёл без этой системы. Поэтому спокойно отношусь к его отсутствию. В футболе и с VAR случаются ошибки, этим он и хорош. Видите, уже несколько дней прошло со скандала в матче Сербия — Португалия, а мы до сих пор его обсуждаем. Думаю, об этом лучше спросить судей, которым приходится привыкать то к одному, то к другому. В одной встрече есть система видеопомощи, в другой им приходится полагаться только на себя. Наверное, Международной федерации футбола (ФИФА) стоит уже определиться: использовать её постоянно или отказаться навсегда.

Фомин: «Нас ждёт серьёзный соперник»

— Каков ваш настрой на матч со Словакией?

— После побед восстановление всегда проходит легче. Прилетели с хорошим настроением, теперь настраиваемся на очередную встречу, готовимся в рабочем режиме. Нас ждёт серьёзный соперник.

— Тот факт, что словаки не сумели дважды подряд одолеть аутсайдеров группы, наложит отпечаток на предстоящую игру?

—  Все футболисты понимают, что каждый матч — это новая история. Сейчас словаки будут играть дома, а значит, выйдут на поле с максимальным настроем. Но и для нас это тоже очень важная игра. Поэтому не думаем о прошлых результатах.

— Понравился ли вам стадион в Трнаве?

— Да, отличный. И газон хорошего качества. Всё для футбола. Надо выходить и получать удовольствие от игры. Мне нравится играть на аренах без беговых дорожек, когда после поля сразу начинаются трибуны. На них особая атмосфера. Конечно, жаль, что в этот раз не будет болельщиков.

— Что думаете об отсутствии VAR в матчах турнира?

— В чемпионате России система работает, но всё равно возникают спорные моменты и вопросы. Поэтому относимся к её отсутствию в отборочном турнире как к данности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить