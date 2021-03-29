Десять футболистов сборной России сдали допинг-тесты

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Десять игроков национальной сборной России по футболу сдали тесты на допинг.
Десять футболистов сборной России сдали допинг-тесты
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает пресс-служба сборной России, инспекторы допинг-контроля прибыли в расположение национальной команды и взяли пробы у игроков.

Отметим, что внесоревновательному контролю подвергаются все участники крупных турниров в год их проведения.

После двух туров группового этапа отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Россия набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу группы H.

Матч Словакия — Россия состоится 30 марта. Начало — в 21:45.

Ранее сообщалось, что матч Словакия — Россия обслужит испанская бригада арбитров.

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