Десять футболистов сборной России сдали допинг-тесты

Десять игроков национальной сборной России по футболу сдали тесты на допинг.

Как сообщает пресс-служба сборной России, инспекторы допинг-контроля прибыли в расположение национальной команды и взяли пробы у игроков.

Отметим, что внесоревновательному контролю подвергаются все участники крупных турниров в год их проведения.

После двух туров группового этапа отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Россия набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу группы H.

Матч Словакия — Россия состоится 30 марта. Начало — в 21:45.

Ранее сообщалось, что матч Словакия — Россия обслужит испанская бригада арбитров.