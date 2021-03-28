Матч Словакия — Россия обслужит испанская бригада арбитров
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), встречу обслужит бригада арбитров из Испании.
Главный арбитр — Карлос дель Серро. Ассистенты — Хуан Юсте и Диего Барберо. Резервный арбитр — Хосе Санчес.
Игра Словакия — Россия состоится 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава. Начало — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что Жиров покинул расположение сборной России и не сыграет со Словакией.