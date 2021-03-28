Матч Словакия — Россия обслужит испанская бригада арбитров

Стали известны арбитры, которые будут работать на матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Словакия — Россия.

РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), встречу обслужит бригада арбитров из Испании. Главный арбитр — Карлос дель Серро. Ассистенты — Хуан Юсте и Диего Барберо. Резервный арбитр — Хосе Санчес. Игра Словакия — Россия состоится 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава. Начало — в 21:45 мск. Ранее сообщалось, что Жиров покинул расположение сборной России и не сыграет со Словакией.