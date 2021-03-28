Жиров покинул расположение сборной России и не сыграет со Словакией

Защитник «Зандхаузена» и сборной России Александр Жиров покинул расположение национальной команды в Сочи.

«Расположение команды покинул защитник Александр Жиров. Между Словакией и Германией, где он выступает за «Зандхаузен», существуют жёсткие ограничения на въезд и выезд. Поэтому Александр не сможет принять участие в матче со Словакией», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале сборной России по футболу.

Остальные игроки национальной команды провели восстановительную тренировку после победы над сборной Словении в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча Словакия — Россия состоится 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее Колосков прокомментировал победу сборной России над национальной командой Словении.