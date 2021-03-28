Колосков — о возможном возвращении Акинфеева в сборную: Шунин — номер один

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над национальной командой Словении.

«Очень важная и нужная победа, которая во многом определяет структуру будущего расположения команд в нашей группе. У России хорошая позиция, мы на твёрдом первом месте. Считаю, результат был достигнут за счёт верной тактики. Тренеры правильно построили игру в обороне. А в атаке сделали акцент на умение Дзюбы зацепиться за мяч, продавить защитников, сориентироваться и отдать передачу. Эта тактика себя в итоге оправдала», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Также почётный президент РФС высказался о возможном возвращении вратаря и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России.

«Надо забыть про эти разговоры. Для меня Антон Шунин — вратарь номер один. Игорь Акинфеев принял взвешенное решение. Он уже не мальчишка. Имеет право. Тем более нет никаких оснований призывать Игоря вернуться. Сейчас уже Акинфеев не так ярко играет, как раньше. У него нет преимуществ перед нынешними вратарями», — добавил он.

Встреча Россия — Словения проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1.

Ранее Дзюба записал видеообращение после игры Россия — Словения.