«Сработала модель, на которую сделали ставку»: Черчесов о новой тактической схеме, дебюте Мухина и состоянии Головина

На матч отборочного этапа чемпионата мира-2022 со Словенией сборная России изначально настраивалась как на битву за шесть очков. Об этом после домашней победы заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. По его словам, он говорил своим подопечным, что сильнее окажется тот, кто проявит характер. Также специалист рассказал о новой расстановке с ромбом в середине поля, объяснил, почему в концовке выпустил на замену 19-летнего дебютанта Максима Мухина, и рассказал о состоянии здоровья Александра Головина.

— Поделитесь своими впечатлениями от встречи.

— Ещё перед матчем мы говорили, что нас ждёт игра за шесть очков. Словенцы оказались сильнее Хорватии и приехали в Сочи с хорошим настроением. Россия тоже одержала победу, но над соперником совсем иного класса. Мальта с действующим бронзовым призёром чемпионата мира всё-таки несравнима. Повторюсь, настраивались на битву за шесть очков. У словенцев хорошая организованная команда. Мало того, она не знала поражений с 2019-го. В составе соперника есть исполнители мирового класса — Ян Облак и Йосип Иличич, имеются и другие хорошие футболисты. У нас — тоже, поэтому не было сомнений, что игра получится классной. Я ещё на предматчевой установке сказал, что должны склонить чашу весов в свою пользу, и выиграет та команда, которая проявит характер. В итоге мы оказались более удачливыми.

— Вы впервые использовали схему с ромбом в центре поля, причём Рифат Жемалетдинов до выхода Алексея Миранчука занимал в нём ту же позицию на вершине, что и в «Локомотиве». Почему решили применить такую модель, а также сыграть в три центральных защитника?

— Мы всегда изучаем соперника и смотрим, кто лучше готов у нас. Исходя из этого, решили попробовать ромб. Жемалетдинов действовал на его вершине, как и в «Локомотиве, поэтому чувстовал себя комфортно. А ставка на пять защитников оказалась скорее номинальной. Это была гибридная схема. У словенцев очень хорошие фланги, команда быстро выходит в контратаки. Нам требовалось закрыть и середину поля, и края, потому решили сыграть так. А по ходу матча с ромба перешли на расстановку 5-4-1 и довели дело до победы.

— По какой причине был заменён в начале второго тайма Александр Головин. Как чувствует себя Алексей Ионов, который вовсе не попал в заявку?

— Он не был готов сегодня. У Алексея сохранился небольшой спазм, хотя травм он не получал. Но мы не рискуем здоровьем футболистов. Головин в перерыве сказал, что у него есть сомнения из-за мышцы. Ответил ему: «Хорошо, поменяем тебя в самом начале второго тайма». До матча со Словакией у России ещё два дня. Посмотрим, сумеют ли оба помочь нам.

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— Почему в концовке игры выпустили на замену в опорную зону юного дебютанта Максима Мухина, а не более опытного футболиста?

— Это связано, во-первых, с тем, что он умеет играть в футбол. Собственно поэтому Максим находится в сборной. Нам были нужны его способности. Мухин грамотно перекрывает зоны, он быстрый и мобильный. При этом нет разницы, много у него опыта или нет. Мы верим во всех футболистов, которых вызываем. Никаких сомнений не было.

— В чём для вас разница в функционале левши Юрия Жиркова и правши Вячеслава Караваева на левом фланге?

— У них разные позиции. Жирков — более опытный и рассудительный, в начале матча нам требовались его спокойствие и опыт. Юрий пригодился нам. Во втором тайме он подустал, и вышел Караваев. Тут уже нужна была мобильность, способность перекрывать зоны и не давать разворачиваться тому же Иличичу. Жирков давно не играл, и 90 минут на поле провести ему было сложно. Рады, что он здесь и помог нам выиграть.

— В концовке матча выпустили на замену Антона Заболотного, а не Александра Соболева, чтобы предоставить нападающему «Сочи» возможность сыграть перед домашними трибунами?

— Да, матч проходил в Сочи, но это не имело никакого значения. Словенцы в концовке перехватили инициативу. Нам требовался более мобильный и быстрый футболист, который умеет грамотно перекрывать зоны. К тому же Заболотный по схеме 5-4-1 играет у себя в «Сочи». Он вышел даже не на позиции нападающего, а действовал по опорному полузащитнику соперника. Это тактическая задача, с которой Заболотный здорово справился и в Турции в рамках Лиги наций.

— Удалось ли выключить из игры Иличича?

— Понятно, футболиста такого класса полностью выключить невозможно. Но та тактическая модель, на которую мы сделали ставку, сработала. А свой индивидуальный класс Иличич, конечно, продемонстрировал. Были моменты, в которых сдержать его было сложно. Йосип забил красивый мяч, великолепно исполнил в данном моменте.

— Как будет проходить подготовка к матчу со Словакией?

— Очень серьёзный плюс заключается в том, что игра со Словенией закончилась относительно рано. Сейчас команда поужинает, и сразу начнётся восстановление. Завтрашняя тренировка тоже будет носить восстановительный характер, а после неё мы вылетим в Словакию. Врачи также должны внести свою лепту и определить, кто в каком состоянии находится. Нам же требуется изучить ближайшего соперника и сделать ставку на тот состав, который способен решить поставленные перед ним задачи.