«Сработала модель, на которую сделали ставку»: Черчесов о новой тактической схеме, дебюте Мухина и состоянии Головина
- Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами России и Словении
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
— Поделитесь своими впечатлениями от встречи.
— Ещё перед матчем мы говорили, что нас ждёт игра за шесть очков. Словенцы оказались сильнее Хорватии и приехали в Сочи с хорошим настроением. Россия тоже одержала победу, но над соперником совсем иного класса. Мальта с действующим бронзовым призёром чемпионата мира всё-таки несравнима. Повторюсь, настраивались на битву за шесть очков. У словенцев хорошая организованная команда. Мало того, она не знала поражений с 2019-го. В составе соперника есть исполнители мирового класса — Ян Облак и Йосип Иличич, имеются и другие хорошие футболисты. У нас — тоже, поэтому не было сомнений, что игра получится классной. Я ещё на предматчевой установке сказал, что должны склонить чашу весов в свою пользу, и выиграет та команда, которая проявит характер. В итоге мы оказались более удачливыми.
— Вы впервые использовали схему с ромбом в центре поля, причём Рифат Жемалетдинов до выхода Алексея Миранчука занимал в нём ту же позицию на вершине, что и в «Локомотиве». Почему решили применить такую модель, а также сыграть в три центральных защитника?
— Мы всегда изучаем соперника и смотрим, кто лучше готов у нас. Исходя из этого, решили попробовать ромб. Жемалетдинов действовал на его вершине, как и в «Локомотиве, поэтому чувстовал себя комфортно. А ставка на пять защитников оказалась скорее номинальной. Это была гибридная схема. У словенцев очень хорошие фланги, команда быстро выходит в контратаки. Нам требовалось закрыть и середину поля, и края, потому решили сыграть так. А по ходу матча с ромба перешли на расстановку 5-4-1 и довели дело до победы.
— По какой причине был заменён в начале второго тайма Александр Головин. Как чувствует себя Алексей Ионов, который вовсе не попал в заявку?
— Он не был готов сегодня. У Алексея сохранился небольшой спазм, хотя травм он не получал. Но мы не рискуем здоровьем футболистов. Головин в перерыве сказал, что у него есть сомнения из-за мышцы. Ответил ему: «Хорошо, поменяем тебя в самом начале второго тайма». До матча со Словакией у России ещё два дня. Посмотрим, сумеют ли оба помочь нам.
— Почему в концовке игры выпустили на замену в опорную зону юного дебютанта Максима Мухина, а не более опытного футболиста?
— Это связано, во-первых, с тем, что он умеет играть в футбол. Собственно поэтому Максим находится в сборной. Нам были нужны его способности. Мухин грамотно перекрывает зоны, он быстрый и мобильный. При этом нет разницы, много у него опыта или нет. Мы верим во всех футболистов, которых вызываем. Никаких сомнений не было.
— В чём для вас разница в функционале левши Юрия Жиркова и правши Вячеслава Караваева на левом фланге?
— У них разные позиции. Жирков — более опытный и рассудительный, в начале матча нам требовались его спокойствие и опыт. Юрий пригодился нам. Во втором тайме он подустал, и вышел Караваев. Тут уже нужна была мобильность, способность перекрывать зоны и не давать разворачиваться тому же Иличичу. Жирков давно не играл, и 90 минут на поле провести ему было сложно. Рады, что он здесь и помог нам выиграть.
— В концовке матча выпустили на замену Антона Заболотного, а не Александра Соболева, чтобы предоставить нападающему «Сочи» возможность сыграть перед домашними трибунами?
— Да, матч проходил в Сочи, но это не имело никакого значения. Словенцы в концовке перехватили инициативу. Нам требовался более мобильный и быстрый футболист, который умеет грамотно перекрывать зоны. К тому же Заболотный по схеме 5-4-1 играет у себя в «Сочи». Он вышел даже не на позиции нападающего, а действовал по опорному полузащитнику соперника. Это тактическая задача, с которой Заболотный здорово справился и в Турции в рамках Лиги наций.
— Удалось ли выключить из игры Иличича?
— Понятно, футболиста такого класса полностью выключить невозможно. Но та тактическая модель, на которую мы сделали ставку, сработала. А свой индивидуальный класс Иличич, конечно, продемонстрировал. Были моменты, в которых сдержать его было сложно. Йосип забил красивый мяч, великолепно исполнил в данном моменте.
— Как будет проходить подготовка к матчу со Словакией?
— Очень серьёзный плюс заключается в том, что игра со Словенией закончилась относительно рано. Сейчас команда поужинает, и сразу начнётся восстановление. Завтрашняя тренировка тоже будет носить восстановительный характер, а после неё мы вылетим в Словакию. Врачи также должны внести свою лепту и определить, кто в каком состоянии находится. Нам же требуется изучить ближайшего соперника и сделать ставку на тот состав, который способен решить поставленные перед ним задачи.