Губерниев считает, что Дзюба незаменим для сборной России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России над Словенией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022, в котором форвард россиян Артём Дзюба забил оба мяча своей команды.

«Дзюба в очередной раз доказывает, что он незаменим. Я восхищаюсь Станиславом Черчесовым. Несмотря на все трудности, которые есть у сборной России, у нас есть результат. Ему удаётся сделать из средних футболистов очень неплохую команду. У нашей сборной уровень средний, как и у биатлонистов. Но тем не менее из неё можно что-то сделать, можно созидать. Я ещё раз хочу отметить, что неприглашение Дзюбы на проигранные матчи против команд Турции и Сербии было ошибкой. У нас всегда полно вопросов к сборной. Но мы выиграли, у нас вторая победа кряду, Черчесов — молодец, и команда — молодцы. Я доволен», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Следующий матч сборная России сыграет против команды Словакии. Игра состоится 30 марта в 21:45 по московскому времени на стадионе Антона Малатинского в Трнаве.

Ранее Черчесов рассказал, как сборная России будет готовиться к матчу со Словакией.