Черчесов рассказал, как сборная России будет готовиться к матчу со Словакией
- Reuters
«Естественно, плюс в том, что рано сыграли со Словенией. Сейчас команда поужинает, затем начнём восстановление, завтра тренировка тоже будет носить восстановительный характер. Потом вылетим в Словакию. Врачи должны внести свою лепту, сказать, кто в каком состоянии находится. Задача — изучить соперника и поставить тот состав, который способен решать задачу», — отметил специалист.
Ранее Черчесов объяснил замену Головина на старте второго тайма матча со Словенией.