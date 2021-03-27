Черчесов рассказал, как сборная России будет готовиться к матчу со Словакией

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как отечественные футболисты будут готовиться к матчу отборочного этапа ЧМ-2022 со Словакией.
Черчесов рассказал, как сборная России будет готовиться к матчу со Словакией
  • Reuters

«Естественно, плюс в том, что рано сыграли со Словенией. Сейчас команда поужинает, затем начнём восстановление, завтра тренировка тоже будет носить восстановительный характер. Потом вылетим в Словакию. Врачи должны внести свою лепту, сказать, кто в каком состоянии находится. Задача — изучить соперника и поставить тот состав, который способен решать задачу», — отметил специалист.

Ранее Черчесов объяснил замену Головина на старте второго тайма матча со Словенией.

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