Черчесов объяснил замену Головина на старте второго тайма матча со Словенией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о причине замены полузащитника Александра Головина во втором тайме матча второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной Словении.

«Головин в перерыве сказал, что есть сомнение по мышце. Тогда ответил ему: «Хорошо, поменяем тебя в начале второго тайма», — рассказал Черчесов на пресс-конференции.

Он отметил, что в сборной не рискуют здоровьем игроков.

«Ионов был не готов сегодня. У него небольшой спазм сохраняется, но травмы не было. Впереди два дня, посмотрим, смогут ли они нам помочь в матче со Словакией», — добавил специалист.

Головин был заменён уже на 49-й минуте встречи, а Ионов не вошёл в заявку на игру. Сборная России в Сочи победила Словению со счётом 2:1. Матч со Словакией состоится 30 марта в Трнаве.

Ранее Черчесов рассказал о тактической схеме сборной России в отборочном матче на ЧМ-2022 со Словенией.