Черчесов объяснил замену Головина на старте второго тайма матча со Словенией
- Reuters
«Головин в перерыве сказал, что есть сомнение по мышце. Тогда ответил ему: «Хорошо, поменяем тебя в начале второго тайма», — рассказал Черчесов на пресс-конференции.
Он отметил, что в сборной не рискуют здоровьем игроков.
«Ионов был не готов сегодня. У него небольшой спазм сохраняется, но травмы не было. Впереди два дня, посмотрим, смогут ли они нам помочь в матче со Словакией», — добавил специалист.
Головин был заменён уже на 49-й минуте встречи, а Ионов не вошёл в заявку на игру. Сборная России в Сочи победила Словению со счётом 2:1. Матч со Словакией состоится 30 марта в Трнаве.
Ранее Черчесов рассказал о тактической схеме сборной России в отборочном матче на ЧМ-2022 со Словенией.