Черчесов объяснил замену Головина на старте второго тайма матча со Словенией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о причине замены полузащитника Александра Головина во втором тайме матча второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной Словении.
Черчесов объяснил замену Головина на старте второго тайма матча со Словенией
  • Reuters

«Головин в перерыве сказал, что есть сомнение по мышце. Тогда ответил ему: «Хорошо, поменяем тебя в начале второго тайма», — рассказал Черчесов на пресс-конференции.

Он отметил, что в сборной не рискуют здоровьем игроков.

«Ионов был не готов сегодня. У него небольшой спазм сохраняется, но травмы не было. Впереди два дня, посмотрим, смогут ли они нам помочь в матче со Словакией», — добавил специалист.

Головин был заменён уже на 49-й минуте встречи, а Ионов не вошёл в заявку на игру. Сборная России в Сочи победила Словению со счётом 2:1. Матч со Словакией состоится 30 марта в Трнаве.

Ранее Черчесов рассказал о тактической схеме сборной России в отборочном матче на ЧМ-2022 со Словенией.

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