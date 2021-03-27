Черчесов рассказал о тактической схеме сборной России в матче отбора на ЧМ-2022 со Словенией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о тактическом построении команды в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной Словении.

«Мы изучаем соперника и смотрим, кто у нас лучше готов. Исходя из этих двух моментов, решили сыграть ромбом. Жемалетдинов играл на вершине, как и в «Локомотиве». Он себя комфортно чувствовал. В пять защитников играли номинально. Это была гибридная схема. У соперника хорошие фланги, они быстро выходят в контратаки. Надо было закрыть и середину, и края, поэтому решили сыграть так. А во время матча с ромба перешли на расстановку 5—4—1 и довели дело до победы», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России победила Словению со счётом 2:1. Оба мяча российской команды забил Артём Дзюба.

Ранее сообщалось, что Черчесов прокомментировал победу над Словенией в матче отбора на ЧМ-2022.