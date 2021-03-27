Черчесов — о победе над Словенией: настраивались на матч за 6 очков

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу над национальной командой Словении в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Перед матчем говорили, что это игра за шесть очков. Наши соперники обыграли Хорватию, сюда ехали с иным настроением. Мы выиграли, но у другого соперника. Мальта с Хорватией несравнима. Настраивались на матч за шесть очков. Словения — хорошая организованная команда. Они играют компактно. Есть игроки мирового уровня — Иличич, Облак. Есть другие игроки. Наши футболисты тоже такого же класса, поэтому у нас не было сомнений, что игра будет хорошая. На установке сказал, что чашу весов должны склонить в свою сторону: какая команда больше проявит характер, та и выиграет. Мы оказались более удачливыми», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России победила Словению со счётом 2:1. Оба мяча российской команды забил Артём Дзюба.

Ранее Колосков высказал мнение, что победа над Словенией в Сочи может стать ключевой в отборе на ЧМ-2022.