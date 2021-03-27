Колосков считает, что победа над Словенией в Сочи может стать ключевой в отборе на ЧМ-2022

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу национальной команды над сборной Словении в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«В этой игре главным было добиться результата. Победа очень важная и нужная, она может стать ключевой в борьбе за выход на чемпионат мира. Тренеры очень правильно построили игру тактически с расчётом на лучшие качества Дзюбы, его способность продавить, придержать мяч и правильно им распорядиться. Дзюба сделал всё, что от него требовалось, считаю, что эта победа — во многом заслуга правильной тактики», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Он отметил, что российской сборной удалось удержать победный счёт благодаря своевременным и грамотным заменам.

«Были сделаны хорошие и правильные замены. Жирков к середине второго тайма начал уставать, вышел свежий Караваев, Головин был немножко шокирован карточкой и немножко осторожничал, поэтому вышел Алексей Миранчук», — добавил Колосков.

Сборная России победила Словению со счётом 2:1. Оба мяча российской команды забил Артём Дзюба.

Ранее сообщалось, что Черчесов сравнялся с Хиддинком по количеству побед во главе сборной России.