Колосков считает, что победа над Словенией в Сочи может стать ключевой в отборе на ЧМ-2022

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу национальной команды над сборной Словении в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Колосков считает, что победа над Словенией в Сочи может стать ключевой в отборе на ЧМ-2022
  • Reuters

«В этой игре главным было добиться результата. Победа очень важная и нужная, она может стать ключевой в борьбе за выход на чемпионат мира. Тренеры очень правильно построили игру тактически с расчётом на лучшие качества Дзюбы, его способность продавить, придержать мяч и правильно им распорядиться. Дзюба сделал всё, что от него требовалось, считаю, что эта победа — во многом заслуга правильной тактики», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Он отметил, что российской сборной удалось удержать победный счёт благодаря своевременным и грамотным заменам.

«Были сделаны хорошие и правильные замены. Жирков к середине второго тайма начал уставать, вышел свежий Караваев, Головин был немножко шокирован карточкой и немножко осторожничал, поэтому вышел Алексей Миранчук», — добавил Колосков.

Сборная России победила Словению со счётом 2:1. Оба мяча российской команды забил Артём Дзюба.

Ранее сообщалось, что Черчесов сравнялся с Хиддинком по количеству побед во главе сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить