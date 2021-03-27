Черчесов сравнялся с Хиддинком по количеству побед во главе сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сравнялся с голландским специалистом Гусом Хиддинком по количеству выигранных матчей во главе российской национальной команды.
Черчесов сравнялся с Хиддинком по количеству побед во главе сборной России
  • Reuters

Для Станислава Черчесова победа в отборочном матче чемпионата мира — 2022 над командой Словении (2:1) стала 22-й в 51 матче на посту главного тренера сборной России. 57-летний специалист сравнялся по числу выигранных матчей с Гусом Хиддинком, который с 2006 по 2010 год провёл во главе российской сборной 39 матчей.

Рекорд национальной команды по проведённым матчам в качестве наставника (60) и победам (36) удерживает Олег Романцев, работавший с главным коллективом страны с 1994 по 1996 год и с 1999 по 2002 год.

Ранее сообщалось, что дубль Дзюбы помог сборной России обыграть Словению в квалификации ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить