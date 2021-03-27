Черчесов сравнялся с Хиддинком по количеству побед во главе сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сравнялся с голландским специалистом Гусом Хиддинком по количеству выигранных матчей во главе российской национальной команды.

Для Станислава Черчесова победа в отборочном матче чемпионата мира — 2022 над командой Словении (2:1) стала 22-й в 51 матче на посту главного тренера сборной России. 57-летний специалист сравнялся по числу выигранных матчей с Гусом Хиддинком, который с 2006 по 2010 год провёл во главе российской сборной 39 матчей.

Рекорд национальной команды по проведённым матчам в качестве наставника (60) и победам (36) удерживает Олег Романцев, работавший с главным коллективом страны с 1994 по 1996 год и с 1999 по 2002 год.

Ранее сообщалось, что дубль Дзюбы помог сборной России обыграть Словению в квалификации ЧМ-2022.