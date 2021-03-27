Дубль Дзюбы помог сборной России обыграть Словению в квалификации ЧМ-2022

Короткая ссылка
В матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года сборная России одержала победу над командой Словении.
Дубль Дзюбы помог сборной России обыграть Словению в квалификации ЧМ-2022
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 2:1 в пользу российской команды.

Все три мяча были забиты в первом тайме. Вначале Артём Дзюба дважды сумел поразить ворота соперников из пределов штрафной площади, а спустя минуту после второго гола сборной России один мяч отыграл Йосип Иличич.

Команда Станислава Черчесова одержала вторую победу подряд в двух отборочных матчах ЧМ-2022. Следующий матч россияне сыграют 30 марта против сборной Словакии. Встреча пройдёт в Трнаве.

Ранее сообщалось, что Дзюба вышел на третье место по количеству матчей в статусе капитана сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить