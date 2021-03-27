Дубль Дзюбы помог сборной России обыграть Словению в квалификации ЧМ-2022

В матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года сборная России одержала победу над командой Словении.

Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 2:1 в пользу российской команды.

Все три мяча были забиты в первом тайме. Вначале Артём Дзюба дважды сумел поразить ворота соперников из пределов штрафной площади, а спустя минуту после второго гола сборной России один мяч отыграл Йосип Иличич.

Команда Станислава Черчесова одержала вторую победу подряд в двух отборочных матчах ЧМ-2022. Следующий матч россияне сыграют 30 марта против сборной Словакии. Встреча пройдёт в Трнаве.

Ранее сообщалось, что Дзюба вышел на третье место по количеству матчей в статусе капитана сборной России по футболу.