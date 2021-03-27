Дзюба вышел на третье место по количеству матчей в статусе капитана сборной России по футболу

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Форвард сборной России по футболу Артём Дзюба вышел на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Словении с капитанской повязкой.
Дзюба вышел на третье место по количеству матчей в статусе капитана сборной России по футболу
  • Reuters

Матч со словенцами стал для нападающего 21-м в статусе капитана сборной. Дзюба вышел на третье место по числу матчей с капитанской повязкой в сборной России, обойдя Алексея Смертина, на счету которого 20 подобных встреч. На втором месте по данному показателю Андрей Аршавин (39 матчей), лидирует Виктор Онопко (86 матчей).

Дзюба проводит свой 49-й матч за сборную России. За национальную команду Артём забил 29 мячей и отдал 15 результативных передач. 

Ранее сообщалось, что Дзюба оформил дубль в матче со сборной Словении.

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