Дзюба вышел на третье место по количеству матчей в статусе капитана сборной России по футболу
- Reuters
Матч со словенцами стал для нападающего 21-м в статусе капитана сборной. Дзюба вышел на третье место по числу матчей с капитанской повязкой в сборной России, обойдя Алексея Смертина, на счету которого 20 подобных встреч. На втором месте по данному показателю Андрей Аршавин (39 матчей), лидирует Виктор Онопко (86 матчей).
Дзюба проводит свой 49-й матч за сборную России. За национальную команду Артём забил 29 мячей и отдал 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Дзюба оформил дубль в матче со сборной Словении.