Отличный скаутинг и удачные перестановки: дубль Дзюбы помог России победить Словению в отборе на ЧМ-2022

Сборная России по футболу победила национальную команду Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счётом 2:1, а её главным героем стал Артём Дзюба. Форвард «Зенита» забил 28-й и 29-й мячи за главную команду страны и вплотную подобрался к рекордсмену Александру Кержакову. Для гостей стали откровением тактика Станислава Черчесова с тремя центральными защитниками и перестроения в центре поля после игры на Мальте.

После выезда на Мальту, принёсшего российской сборной три очка, но оставившего много вопросов, болельщики ожидали от команды Станислава Черчесова гораздо более продуктивной игры в дебютной домашней встрече квалификации ЧМ-2022. Правда, соперник на олимпийском стадионе «Фишт» был калибром побольше, да и мастерством побогаче — чего стоило только наличие в стартовом составе балканцев голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака и лидера «Аталанты» из Бергамо Йосипа Иличича.

К тому же высокий уровень и амбициозные притязания на турнир коллектив Матьяжа Кека обозначил, а затем подтвердил в стартовом туре. Хозяева «Стожице Арены» в Любляне шокировали соседей-хорватов, подкрепив единственный точный удар Санди Ловрича идеальной игрой в защите. Победа над вице-чемпионами мира выглядела не случайностью, а результатом планомерной работы и тщательной подготовки к конкретному сопернику.

Соответственно, у поклонников россиян и специалистов имелись справедливые опасения, что на юге России словенцы сыграют столь же прагматично, подготовив оппонентам ряд неприятных тактических сюрпризов.

Черчесов, судя по изначальной тактической расстановке, рассуждал в схожем ключе и поэтому выставил трёх центральных защитников, добавив Фёдора Кудряшова к Егору Семёнову и Георгию Джикии, а на позицию опорного полузащитника — «волнореза» определил Магомеда Оздоева. Кроме того, россияне насытили центр, создав треугольник из Далера Кузяева, Александра Головина и Рифата Жемалетдинова.

В теории это лишало гостей свободного пространства между линиями для передач и врываний, а также давало коллективу неплохие шансы на взрывные контратаки после перехватов. Особенно если бы Артём Дзюба, всегда толково цеплявшийся за мяч, нашёл способы стягивать на себя тёзок Миху Мевлю и Миху Блажича и делал скидки на партнёров под атаки вторым темпом в освободившиеся от опеки центральные зоны защиты словенцев.

Тренерская задумка оправдала себя сполна: к 36-й минуте главная команда страны не просто воплотила в жизнь все вводные, но даже перевыполнила план. Плотность в центре исключила движение гостей, освободив хозяевам пространство на флангах. Оттуда Марио Фернандес с Юрием Жирковым периодически направляли кроссы в штрафную, где то и дело возникали полумоменты.

Правда, точности в завершающей стадии россиянам немного не хватало. Да и Облак держал уровень. Минимальные разрывы между линиями на своей половине мешали придумать что-то путное Иличичу, из-за чего вылазки гостей к воротам Антона Шунина заканчивались неопасными ударами из-за пределов штрафной.

На стартовом отрезке матча Дзюба исполнял роль «столба», фокусируя на себе внимание центральных защитников гостей и борясь за верховые мячи. Но к середине тайма Артём выявил слабые места соперников в силовой борьбе и за неполный десяток минут сделал игру, смяв конкурентов.

На 26-й минуте он выиграл верх у словенского тандема после рикошета при подаче с левого фланга, удачно сбросил Кузяеву в район 11-метровой отметки и сам же сделал движение вперёд под ответную передачу. Связка Мевли с Блажичем под напором Дзюбы развалилась, благодаря чему капитан сборной от души ударил по мячу и заставил Облака капитулировать.

А спустя ещё девять минут Артём успел первым на подбор после дальнего удара Головина в перекладину и повторно поразил словенские ворота.

Также по теме Осечка Испании, триллер в Будапеште и пас Ибрагимовича: чем завершился первый тур отбора к ЧМ-2022 В Европе продолжается квалификационный турнир к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 2022 году в Катаре. Златан Ибрагимович...

За предыдущие полтора года словенцы пропустили всего один мяч, восемь встреч отыграв насухо. В Сочи же только до перерыва россияне превзошли и греков, и хорватов, и косоваров вместе взятых. А ведь над задачей бились ещё и молдаване с азербайджанцами, и представители Сан-Марино.

Во всём этом великолепии Черчесова огорчил разве что необязательный гол, пропущенный на 36-й минуте. Дальний заброс Облака не предвещал россиянам беды, поскольку Семёнов уверенно выиграл «воздух», как, впрочем, и почти все верховые дуэли вечера. Но неудачный отскок на ногу Михе Зайцу с последующей вертикальной передачей вывел на ударную позицию Иличича. Йосип примерно с 18 метров исполнил удар мастерски, попытавшись пустить матч на новый виток интриги.

Однако если какое-то напряжение от гостей и исходило, то генерировал его исключительно игрок «Аталанты». Россияне с выходом Алексея Миранчука и Вячеслава Караваева постепенно «обесточивали» лидера конкурентов. Может, на полтора подхода к чужим воротам суммарно за 45 минут коллектив Матьяжа Кека и наиграл, но стопроцентные моменты для восстановления равного счёта из них не вытекали.

Разве что на 78-й минуте самоотверженная игра Марио Фернандеса и Семёнова обеспечила блокировку удара из пределов штрафной. Но такие ситуации даже по системе ожидаемых голов особо много не выбивают. К тому же подстраховка у россиян всю встречу демонстрировала европейскую слаженность.

Что же до собственных визитов к чужим воротам, то хозяева после перерыва сознательно от них отказались. С одной стороны, Черчесов умышленно дробил матч на осколки и снижал темп, чтобы не пропустить контратаку. С другой, россияне грамотно играли по счёту, отталкиваясь от инициатив соперника, перекрывая тому все приоритетные пути к наступлению. Традиционным «автобусом» это не назвать — скорее взвешенным прагматизмом, при котором то средний, то низкий блок разрушения обнулял все инициативы балканцев.

Не ярко и не зрелищно, однако благодаря этим подстроениям главная команда страны взяла на старте отбора на катарский ЧМ шесть очков из шести возможных. А заодно позволила дебютировать в составе Максиму Мухину, грамотно распределила игровую нагрузку между футболистами в плотном графике и сохранила позитивный настрой. В таком состоянии куда проще и приятнее готовиться к следующей игре, которая пройдёт уже во вторник. Соперником коллектива Черчесова на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве станет команда Словакии.