Мухин рассказал, как узнал о вызове в сборную России по футболу

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Полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин рассказал, как узнал о вызове в сборную России по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Мухин рассказал, как узнал о вызове в сборную России по футболу
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Я был дома, готовил с девушкой гречку с мясом, позвонил врач из сборной, который работает у нас в клубе, и передал трубку Черчесову. Он сказал, нет ли каких дел. Ответил, что хотел поехать домой, и тренер сказал, чтобы отменял все дела и ехал в сборную. Спасибо большое за доверие, буду оправдывать его. Есть волнение, но буду его преодолевать», — цитирует Мухина РИА Новости.

По словам футболиста, он намерен следить за всеми игроками сборной, чтобы дорасти до уровня основы.

Для 19-летнего Мухина это первый вызов во взрослую сборную России.

24 марта сборная России сыграет на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примет Словению, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

Ранее врач сборной России по футболу рассказал о состоянии Магомеда Оздоева.

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