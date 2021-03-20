Врач сборной России по футболу рассказал о состоянии Оздоева

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника национальной команды Магомеда Оздоева, который тренировался по индивидуальной программе.
Врач сборной России по футболу рассказал о состоянии Оздоева
  • Reuters

«Оздоев приехал в сборную с небольшими проблемами, после осмотра провели дополнительное обследование и выявили небольшое мышечное повреждение. Ближайшие дни он проведёт по индивидуальному графику, важные матчи сборной он должен провести. Мы настроены позитивно», — приводит слова Безуглова РИА Новости.

Он также объяснил, почему было принято решение оставить хавбека Романа Зобнина в расположении «Спартака».

«Изначально оставили Романа в Москве, созвонились с врачами «Спартака». Увидели данные МРТ, они не оставили сомнений, что характер травмы не даст ему помочь сборной», — добавил Безуглов.

24 марта сборная России сыграет на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примет Словению, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

Ранее сообщалось, что Оздоев тренируется по индивидуальной программе со сборной России по футболу.

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