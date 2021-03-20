Оздоев тренируется по индивидуальной программе со сборной России по футболу

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Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев тренируется по индивидуальной программе во время занятия национальной команды на сборе в Сочи.
Оздоев тренируется по индивидуальной программе со сборной России по футболу
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает РИА Новости, это связано с мышечным повреждением. Всего в тренировке принимают участие 23 человека.

20 марта к команде присоединились Резиуан Мирзов, Юрий Дюпин, Максим Мухин, Илья Самошников и Антон Заболотный. Голкипер Андрей Лунёв ещё не прибыл в расположение сборной.

24 марта сборная России сыграет на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примет Словению, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

Ранее Александр Головин подтвердил, что не сможет сыграть за сборную России в матче со Словенией.

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