Головин подтвердил, что не сможет сыграть за сборную России в матче со Словенией

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал заявление клуба по поводу того, что он не сможет сыграть за сборную России по футболу в матче со Словенией в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

«Что касается ситуации со сборной, то в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и Лиги. Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и со Словакией», — цитирует Головина «Чемпионат».

Головин пропустит матч со Словенией из-за правила французской Лиги 1, согласно которому игроки, которым довелось выступать за сборную за пределами Евросоюза, будут обязаны отбыть карантин сроком от пяти дней по возвращении в клубы.

24 марта сборная России сыграет на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примет Словению, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

Ранее сообщалось, что Головин вышел в лидеры «Монако» по результативным передачам.