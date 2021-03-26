Осечка Испании, триллер в Будапеште и пас Ибрагимовича: чем завершился первый тур отбора к ЧМ-2022

В Европе продолжается квалификационный турнир к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 2022 году в Катаре. Златан Ибрагимович отличился результативной передачей в первом матче после возвращения в сборную Швеции, а Рахим Стерлинг забил 150-й мяч в карьере и помог Англии разгромить Сан-Марино. Испания дома потеряла очки во встрече с Грецией, а голы вышедших на замену Кшиштофа Пёнтека и Камиля Юзвяка помогли Польше отобрать очки у Венгрии.

Возвращение Ибрагимовича

Одно из главных событий отборочного турнира к чемпионату мира по футболу произошло в Стокгольме, где Златан Ибрагимович провёл первый матч за сборную с июня 2016 года. Тогда «тре крунур» уступили бельгийцам на первенстве Европы, после чего легендарный форвард объявил о завершении выступлений за национальную команду. Однако в последнее время игрок обрёл вторую молодость и решил, что вполне может быть полезен соотечественникам и главному тренеру Янне Андерссону.

Наставник не стал ходить вокруг да около, а сразу поставил нападающего в стартовый состав на матч с Грузией, тем самым помог ему стать самым возрастным футболистом в истории сборной Швеции (39 лет 173 дня). По этому показателю Ибрагимович обошёл Томаса Равелли (38 лет 60 дней). А уже на 35-й минуте Златан отметился результативным действием. Форвард исполнил эффектную передачу с лёта и ассистировал хавбеку «Краснодара» Виктору Классона.

Примечательно, что в итоге этот гол так и остался единственным в данной встрече, а Ибрагимович успел отличиться и со знаком «минус». На 53-й минуте он получил жёлтую карточку, а в концовке уступил место Робину Куайссону. Также предупреждение заработал ещё один хавбек «Краснодара». Кристоффер Олссон удостоился «горчичника», что не помешало ему войти в тройку лучших хавбеков коллектива по версии WhoScored (7,0). Более высокую оценку заслужил лишь Классон — 8,0. В то же время грузинский представитель РПЛ выступил не так успешно. Хвича Кварацхелия не нанёс ни одного удара и отметился лишь четырьмя удачными обводками.

Неудача Испании

Главная сенсация дня произошла в Гранаде, где сборная Испании потеряла очки в противостоянии с командой Греции. Подопечные Луиса Энрике имели колоссальное территориальное и игровое преимущество: по владению мячом практически в четыре раза превзошли соперника (79,9% — 20,1%) и нанесли в девять раз больше ударов по воротам. Тем не менее, встреча завершилась со счётом 1:1, а «красная фурия» не смогла добиться успеха в четвёртом из последних пяти матчей. До этого они уступили Украине, разошлись миром с Нидерландами и Швейцарией, зато разгромили Германию (6:0).

В первом тайме счёт открыл Альваро Мората после филигранного заброса Коке, но развить успех не удалось. При этом моменты имелись, а ближе к всех к голу был Дани Ольмо, угодивший в штангу. Вторая половина встречи запомнилась скорее неоднозначной работой арбитра, чем самой игрой. Сначала итальянец Марко Гуида не поставил пенальти после попадания мяча в руку в штрафной площади греков, а уже три минуты спустя назначил 11-метровый в ворота испанцев. Вышедший на замену Иньиго Мартинес был однозначно первым на мяче и в подкате выносил его из собственной штрафной, но после этого въехал в ногу противнику. Однако судья всё равно указал на «точку». Точным ударом отметился Анастасиос Бакасетас.

В концовке Гуида мог восстановить справедливость, но вновь не заметил нарушения на футболисте «красной фурии». Сборная Испании оступилась в противостоянии с Грецией, однако это не помешало ей продлить беспроигрышную серию в квалификационных турнирах к чемпионату мира до 64 матчей. В последний раз в рамках отбора она уступала Дании в марте 1993 года. При этом без гола она не уходила в 36 играх подряд.

Триллер в Будапеште

Самым остросюжетным получилось противостояние сборных Венгрии и Польши, состоявшееся на «Пушкаш Арене». К 52-й минуте бывшие оппоненты сборной России в Лиге наций обеспечили себе комфортное преимущество — поочерёдно отличились Роланд Шаллаи и Адам Салаи. Могло показаться, что исход предрешён, но наставник гостей Паулу Соуза продемонстрировал тренерское чутьё и одновременно выпустил на поле Кшиштофа Пёнтека и Камиля Юзвяка. А уже спустя две минуты в активе обоих значилось по голу. Причём в первой результативной атаке активное участие принял хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

На этом оппоненты не остановились и до финального свистка ещё по разу огорчили голкиперов. Точный удар Вилли Орбана головой во второй раз вывел венгров вперёд, но уже четыре минуты спустя Роберт Левандовски восстановил паритет. С учётом выступлений за клуб, форвард «Баварии» отличился в девятой встрече подряд.

Примечательно, что за всю историю сборные Венгрии и Польши лишь однажды делили очки — в марте 2003 года коллективы ни разу не забили в квалификации к чемпионату Европы. Кроме того, они в очном противостоянии коллективов лишь раз было забито больше шести мячей. В мае 1987-го мадьяры взяли верх со счётом 5:3.

Несостоявшийся камбэк Северной Македонии

По похожему сценарию развивались события встречи в Бухаресте. Флорин Тэнасе и Валентин Михайлэ вывели вперёд сборную Румынии. Причём второй гол получился на загляденье. Вингер «Пармы» подхватил мяч в 30 метрах от ворот, немного сместился в центр и пробил точно в дальний верхний угол. Таким образом, 21-летний футболист отличился в первом же матче за национальную команду.

На этот раз ответа от соперника пришлось ждать значительно дольше, однако это лишь сделало концовку ещё более драматичной. В период с 82-й по 83-ю минуту вышедшие на замену Ариян Адеми и Александар Трайковски повторили подвиг Пёнтека и Юзвяка, но собственного Левандовски в составе не нашлось. Ещё через две минуты своё имя на табло зажёг Янис Хаджи и добыл три очка для хозяев.

Успехи фаворитов

Лидеры мирового футбола не испытали проблем с уступающими в классе соперниками. Сборная Англии не оставила шансов Сан-Марино, отправив в ворота пять безответных мячей. Причём за первый тайм «три льва» нанесли 22 удара — больше, чем их оппоненты за все игры квалификационного турнира к чемпионату мира в России. Дублем отметился Доминик Калверт-Льюин, по голу на свой счёт записали Джеймс Уорд-Праус, Олли Уоткинс и Рахим Стерлинг. Для хавбека «Манчестер Сити» он стал юбилейным, 150-м в карьере. Стоит отметить, что главным арбитром работал Кирилл Левников, в отличие от соотечественника Сергея Карасёва вставший на колено в рамках известной акции.

Немногим сложнее пришлось Германии, хотя ей противостояла куда более сильная Исландия. Подопечные Йоахима Лёва выиграли со счётом 3:0, попутно установив национальный рекорд по числу побед подряд в квалификации к чемпионату мира (17). При этом в историю турнира себя могли вписать и Леон Горецка с Каем Хаверцем, уже к седьмой минуте отметившиеся точными ударами. Им не хватило совсем немного, чтобы превзойти достижение Герда Мюллера и Вольфганга Оверата, которые дважды забили киприотам уже к пятой. Точку поставил Илкай Гюндоган, а Джамал Мусиала появился на поле в концовке и стал самым юным футболистом бундесманншафт в истории (17 лет 345 дней).

Серьёзных сложностей не испытали и итальянцы, дважды огорчившие североирландцев. Причём и тут не обошлось без индивидуальных достижений. Так, Леонардо Бонуччи в 100-й раз вышел на поле в футболке сборной и поднялся на восьмое место по данному показателю в истории «скуадры адзурры». А Доменико Берарди стал первым игроком, отличившимся в трёх играх подряд под руководством Роберто Манчини. Есть чем похвастаться и наставнику. Под его руководством коллектив не уступил в 23 встречах подряд. В последний раз подобное удавалось Марчелло Липпи (25). Впечатляет и беспроигрышная серия из 15 матчей дома.