Гол Левандовски помог Польше уйти от поражения в матче отбора ЧМ-2022 с Венгрией

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Сборная Польши сыграла вничью с национальной командой Венгрии в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Гол Левандовски помог Польше уйти от поражения в матче отбора ЧМ-2022 с Венгрией
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Будапеште, завершилась со счётом 3:3.

Сборная Венгрии забила первой — на 6-й минуте отличился Роланд Шаллаи, а на 52-й минуте Адам Салаи удвоил преимущество хозяев поля.

Польша ответила голами Кшишофа Пёнтека и Камиля Юзвяка, забивших на 60-й и 61-й минутах.

Венгерская команда снова вышла вперёд на 78-й минуте после гола Вилли Орбана, а Польша сумела уйти от поражения благодаря голу Роберта Левандовски, забившего на 82-й минуте.

Ранее сообщалось, что Испания не сумела победить Грецию в матче квалификации ЧМ-2022.

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