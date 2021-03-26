Гол Левандовски помог Польше уйти от поражения в матче отбора ЧМ-2022 с Венгрией

Сборная Польши сыграла вничью с национальной командой Венгрии в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча, прошедшая в Будапеште, завершилась со счётом 3:3.

Сборная Венгрии забила первой — на 6-й минуте отличился Роланд Шаллаи, а на 52-й минуте Адам Салаи удвоил преимущество хозяев поля.

Польша ответила голами Кшишофа Пёнтека и Камиля Юзвяка, забивших на 60-й и 61-й минутах.

Венгерская команда снова вышла вперёд на 78-й минуте после гола Вилли Орбана, а Польша сумела уйти от поражения благодаря голу Роберта Левандовски, забившего на 82-й минуте.

Ранее сообщалось, что Испания не сумела победить Грецию в матче квалификации ЧМ-2022.