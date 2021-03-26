Испания не сумела победить Грецию в матче квалификации ЧМ-2022

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Сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Греции в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Испания не сумела победить Грецию в матче квалификации ЧМ-2022
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Гранаде, завершилась со счётом 1:1.

За Испанию на 33-й минуте отличился Альваро Мората.

Греция ответила голом Анастасиоса Бакасетаса, реализовавшего пенальти на 56-й минуте.

В других матчах игрового дня Италия обыграла Северную Ирландию (2:0), Англия разгромила Сан-Марино (5:0), Шотландия сыграла вничью с Австрией (2:2), Албания взяла верх над Андоррой (1:0), Румыния обыграла Северную Македонию (3:2), Лихтенштейн потерпел поражение от Армении (0:1), а Молдавия и Фарерские острова не выявили сильнейшего (1:1).

Ранее сообщалось, что передача Ибрагимовича помогла Швеции обыграть Грузию в отборе на ЧМ-2022.

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