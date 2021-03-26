Передача Ибграгимовича помогла Швеции обыграть Грузию в отборе на ЧМ-2022

Сборная Швеции одержала победу над национальной командой Грузии в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча, прошедшая в Стокгольме, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу сборной Швеции принёс гол экс-игрока «Краснодара» Виктора Классона, отличившегося на 35-й минуте с передачи Златана Ибрагимовича, поводившего первый матч после возвращения в национальную команду.

В других матчах игрового дня Швейцария на выезде обыграла Болгарию (3:1), а Дания в гостях взяла верх над Израилем (2:0).

Ранее сообщалось, что итальянский арбитр рассудит сборные России и Словении по футболу в матче отбора на ЧМ-2022.