Гол и три передачи Чалова помогли молодёжной сборной России победить Исландию в матче ЧЕ
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Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу российской команды.
В составе сборной России забили Фёдор Чалов, реализовавший пенальти на 31-й минуте, а также Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров, отличившиеся на 42-й, второй компенсированной к первому тайму и 52-й минутах с передач Чалова.
Команда Исландии ответила голом Свейнна Гудьонсена, забившего на 59-й минуте.
Следующим соперником сборной России станет команда Франции. Игра состоится 28 марта. Начало встречи — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Маслов получил травму в первом матче молодёжного ЧЕ по футболу.