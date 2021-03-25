Галактионов не считает лёгкой победу молодёжной сборной России над Исландией на старте ЧЕ

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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал победу над национальной командой Исландии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
Галактионов не считает лёгкой победу молодёжной сборной России над Исландией на старте ЧЕ
  • AFP

«Однозначно данную победу нельзя назвать лёгкой. Это стартовая игра на турнире, было лёгкое волнение. Но оно улетучилось с первыми действиями на поле. Нацелили команду на быстрый мяч. Ещё в начале игры были моменты, надо было их реализовывать. Победа в первом матче — важный шаг в плане общей стратегии. Надо сейчас быть без эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией, — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Сборная России победила Исландию со счётом 4:1.  Следующим соперником подопечных Галактионова станет команда Франции. Игра состоится 28 марта. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Иван Обляков прокомментировал победу над Исландией на старте молодёжного ЧЕ.

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