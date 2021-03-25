Галактионов не считает лёгкой победу молодёжной сборной России над Исландией на старте ЧЕ

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал победу над национальной командой Исландии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

«Однозначно данную победу нельзя назвать лёгкой. Это стартовая игра на турнире, было лёгкое волнение. Но оно улетучилось с первыми действиями на поле. Нацелили команду на быстрый мяч. Ещё в начале игры были моменты, надо было их реализовывать. Победа в первом матче — важный шаг в плане общей стратегии. Надо сейчас быть без эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией, — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Сборная России победила Исландию со счётом 4:1. Следующим соперником подопечных Галактионова станет команда Франции. Игра состоится 28 марта. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Иван Обляков прокомментировал победу над Исландией на старте молодёжного ЧЕ.