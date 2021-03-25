Галактионов не считает лёгкой победу молодёжной сборной России над Исландией на старте ЧЕ
- AFP
«Однозначно данную победу нельзя назвать лёгкой. Это стартовая игра на турнире, было лёгкое волнение. Но оно улетучилось с первыми действиями на поле. Нацелили команду на быстрый мяч. Ещё в начале игры были моменты, надо было их реализовывать. Победа в первом матче — важный шаг в плане общей стратегии. Надо сейчас быть без эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией, — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
Сборная России победила Исландию со счётом 4:1. Следующим соперником подопечных Галактионова станет команда Франции. Игра состоится 28 марта. Начало встречи — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Иван Обляков прокомментировал победу над Исландией на старте молодёжного ЧЕ.