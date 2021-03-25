Обляков — о победе над Исландией на старте молодёжного ЧЕ: отлично настроились на игру

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Полузащитник и капитан молодёжной сборной России Иван Обляков прокомментировал победу над национальной командой Исландии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
Обляков — о победе над Исландией на старте молодёжного ЧЕ: отлично настроились на игру
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«Идеальный матч? Нет, наверное. Второй тайм провели чуть хуже, чем первый. Три мяча в первом тайме? Отлично настроились на игру. Поговорили с ребятами и тренерским штабом. Впереди у нас ещё два матча, которые надо провести на хорошем уровне. Начали так, как надо. Хорошее начало на будущее, эта победа должна нам помочь в дальнейшем», — заявил Обляков после матча.

Следующим соперником сборной России станет команда Франции. Игра состоится 28 марта. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что гол и три передачи Чалова помогли молодёжной сборной России победить Исландию в матче ЧЕ.

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