Галактионов: на одной игре чемпионат Европы не заканчивается

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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов заявил, что разгромная победа над национальной командой Исландии не отразится на настрое команды в предстоящем матче с Францией в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
Галактионов: на одной игре чемпионат Европы не заканчивается
  • AFP

«Расхлябанности быть не может. Все понимают, что на одной игре чемпионат не заканчивается. Впереди важный соперник — сборная Франции. Мы оценим состояние ребят и определим, кто лучше готов к матчу», — заявил Галактионов на пресс-конференции.

Сборная России победила Исландию со счётом 4:1. Следующим соперником подопечных Галактионова станет команда Франции. Игра состоится 28 марта. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Павел Маслов высказался о своём повреждении в матче молодёжного ЧЕ с Исландией.

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