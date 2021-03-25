Галактионов: на одной игре чемпионат Европы не заканчивается
- AFP
«Расхлябанности быть не может. Все понимают, что на одной игре чемпионат не заканчивается. Впереди важный соперник — сборная Франции. Мы оценим состояние ребят и определим, кто лучше готов к матчу», — заявил Галактионов на пресс-конференции.
Сборная России победила Исландию со счётом 4:1. Следующим соперником подопечных Галактионова станет команда Франции. Игра состоится 28 марта. Начало встречи — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Павел Маслов высказался о своём повреждении в матче молодёжного ЧЕ с Исландией.