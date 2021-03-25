Маслов высказался о своём повреждении в матче молодёжного ЧЕ с Исландией

Защитник молодёжной сборной России Павел Маслов рассказал о своём повреждении, полученном в первом матче национальной команды на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

«У меня ничего серьёзного, завтра проведём обследование. Думаю, всё хорошо», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

Говоря о самом матче, он отметил, что некорректно сравнивать международные игры и РПЛ.

«Самоотдача здесь выше», — добавил защитник.

На 61-й минуте матча со сборной Исландии Маслов был заменён на Артёма Голубева и, покидая поле, прихрамывал, держась за заднюю поверхность бедра.

Ранее сообщалось, что, по мнению Галактионова, победа молодёжной сборной России над Исландией на старте ЧЕ не была лёгкой.