Хет-трик Йылмаза, поражение Хорватии без Олича и ничья Украины в Париже: с чего стартовал отбор к ЧМ-2022 по футболу

В Европе стартовал отбор к чемпионату мира по футболу — 2022. Хет-трик 35-летнего Бурака Йылмаза принёс Турции сенсационную победу над Нидерландами, а три передачи Душана Тадича помогли Сербии взять верх над Ирландией. Украина добыла ничью в Париже, хотя арбитры не зафиксировали офсайд перед голом Антуана Гризмана, а Хорватия проиграла в Любляне в отсутствие возглавившего ЦСКА экс-ассистента главного тренера сборной Ивицы Олича. Подробности самых интересных матчей среды — в обзоре RT.

Неудачи де Бура

Всё, к чему Франк де Бур прикасался на клубном уровне, из боевого и рабочего механизма превращалось в кучу хлама. Из итальянского «Интера» специалиста уволили спустя 85 дней после назначения, хотя изначально контракт предусматривал трёхлетнее сотрудничество. Но 12-я позиция гранда в Серии А клубное руководство никак не устраивала. В «Кристал Пэлэс» он продержался у руля всего 450 минут в матчах АПЛ, поскольку четыре стартовых поединка проиграл под ноль. За океаном, в «Атланте», дела вроде поначалу пошли на лад. Но «синдром второго сезона» после яркого дебюта перечеркнул все достижения Франка, вновь оставив его без работы.

Назначение в сборную Нидерландов в сентябре 2020-го получилось спешным и нелогичным. Но Рональд Куман принял «Барселону», оставив национальную команду без тренера, и в цейтноте федерация футбола решила доверить коллектив её экс-защитнику.

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Начал де Бур из рук вон плохо: первым в истории главной команды страны не выиграл ни в одном из четырёх стартовых поединков. В среду же ещё сильнее обрушил котировки своих акций, проиграв тренерскую дуэль опытнейшему Шенолу Гюнешу. В Стамбуле хозяева отдали соперникам инициативу, позволяли активно двигаться и много бить. Но удары эти в основном шли из не самых опасных позиций. А перемещения гостей упирались в невозможность отдать острый последний пас.

Турки же убегали в молниеносные контратаки и выжимали из них почти стопроцентную эффективность. Особенно качественно реализовывал моменты опытнейший Бурак Йылмаз. Уже к перерыву 35-летний форвард оформил дубль, а концовку поединка закрыл хет-триком.

От тотального разгрома Нидерланды спасли резервисты: Люк де Йонг и Дэви Клаасен и удачно вышли на замены — последний так и вовсе отличился едва ли не первым касанием после появления на поле. А броские 2:4 в совсем уж приличный боевой счёт едва не конвертировал Мемфис Депай. Но на 95-й минуте лидер «Лиона» не реализовал пенальти.

Три передачи Тадича спасли Сербию

В Белграде ирландцы были близки к тому, чтобы добыть ничью. Точный удар головой Алана Брауна в начале матча прервал серию команды Стивена Кенни из 678 минут без голов. Семь поединков Лиги наций в дивизионе В представители островного государства уходили с поля без результативных действий, и вот наконец прорвало.

Сербы же вплоть до 70-й минуты хоть и были очень близки к тому, чтобы добыть победу, но довольствовались лишь мячом Душана Влаховича. Форвард «Фиорентины» подтвердил, что превратился в ключевого голеадора на клубном уровне — 11 голов в последних 16 матчах, включая дебютный хет-трик в серии А. Более того, переписав рекорд результативности в Италии, он замахнулся на большие свершения и в сборной. Но ещё один точный удар в его исполнении из-за офсайда отменила бригада арбитров.

Зато оба гола Александра Митровича в концовке были забиты по всем правилам. Однако не его, а Душана Тадича следует признать главной звездой матча. Полузащитник амстердамского «Аякса» оформил ассистентский хет-трик, чем затмил и товарищей по сборной, и Джеймса Коллинза, который провёл ирландский гол престижа в концовке.

Ошибка судей и гол Гризмана не сломили Украину

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аталантой» арбитр Тобиас Штилер на 17-й минуте принял неоднозначное решение. За фол на Ферлане Менди он удалил с поля полузащитника итальянцев Ремо Фройлера. Эпизод, спорный сам по себе, после матча активно разбирался даже коллегами рефери. И большинство из них признали красную карточку слишком жёстким и необоснованным вердиктом.

Не прошло и месяца, как Штилер вновь оказался в центре внимания из-за судейского скандала, на сей раз будучи главным арбитром встречи Франция — Украина.

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Перед тем как Антуан Гризман подвёл черту 19-й минуте матча восхитительным дальним ударом в обвод голкипера Георгия Бущана, арбитр пропустил метровый офсайд у Бенжамена Павара. Поскольку VAR в отборах к ЧМ не используется, ошибка осталась неисправленной и из-за неё украинцы могли потерять очки.

Однако команда Андрея Шевченко, весь вечер ни в чём не уступавшая гранду, нашла силы восстановить равновесие. Для этого гости взяли в соратники Преснеля Кимпембе и заставили его отправить мяч в собственные ворота. Тем не менее отсутствие собственных голеадоров нисколько не умаляет ни результата, ни качества игры украинцев. Они здорово оборонялись низким блоком с пятью защитниками, пытались постоянно выходить из обороны через пас и даже шли в небанальные обыгрыши.

Отсюда и восстановленный к середине матча баланс (у французов за 45 минут имелся в активе всего один удар в створ), и отрезки собственного соло. Виртуознее всех роль лидера в эти минуты исполнял Александр Зинченко, который впервые вывел сборную на поле с капитанской повязкой и стал самым молодым «вожаком» в её истории.

Хорватии не хватило остроты в атаке без Олича

Назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московского ЦСКА лишило Златко Далича ключевого ассистента. И, возможно, в этом кроется причина недостаточно уверенной игры в атаке вице-чемпионов мира против словенцев. Златко Далич выставил в Любляне лучшие силы. Но ни Лука Модрич, ни Иван Перишич перехитрить Яна Облака так и не сумели. Как, впрочем, и Никола Влашич — столичный армеец из всех хорватов был к успеху ближе всех. Но и его коварный удар голкипер мадридского «Атлетико» отразил.

А вот визави Облака Доминик Ливакович с «пушкой» Санди Ловрича на 15-й минуте не совладал. После чего словенцы включили максимальную дисциплину, насытили центр поля и каждое единоборство сопровождали силовой борьбой. В атмосфере постоянных стыков и дефицита пространства хорваты чувствовали себя неуверенно. И потому ближе к концу встречи вообще на поле растворились.

А вот хозяева, напротив, с приближением финального свистка эмоционально прибавляли и на этом драйве вывезли концовку. Отдельно отметим Яку Бийола, оставшегося не востребованным Виктором Гончаренко в ЦСКА. В составе национальной сборной футболист смотрелся максимально органично и по итогам вечера оказался одним из самых полезных среди всех участников матча.

Азар-младший затмил брата в сборной

Наблюдая за встречей бельгийцев и валлийцев, скауты мадридского «Реала» могли призадуматься, а того ли Азара они перевезли в столицу Испании. Ведь в составе первой сборной мирового рейтинга весь вечер блистал Торган — младший брат полузащитника «галактикос». И пока Эден больше лечится, чем проводит время на поле, его ближайший родственник прославляет фамилию. По крайней мере, за 83 минуты на поле в Лёвене полузащитник дортмундской «Боруссии» оформил «гол + пас» и помог сборной одержать волевую победу.

Мяч, пропущенный в начале от Гарри Уилсона, получился сколь быстрым, столь и необязательным. Осознавая это, бельгийцы в ответ прибрали инициативу (владение в первом тайме превышало 70%), а затем устроили массированную осаду защиты соперника. Это привело к позиционным ошибкам гостей, которыми Азар и воспользовался. Ещё до большого перерыва он помог Кевину де Брейне отличиться изумительным ударом, а затем забил сам с передачи Тома Менье. На этом матч можно было заканчивать, поскольку контраргументов у валлийцев не находилось — даже с Гарретом Бэйлом в составе.

Когда же гости всё-таки попробовали устроить собственный навал ближе к развязке, их прагматично наказал за чрезмерную открытость Ромелу Лукаку. Лучший бомбардир в истории сборной провёл 58-й мяч в 90-й игре за Бельгию и установил окончательный счёт, утвердивший превосходство фаворита.