Удаление одноклубника Миранчука стало самым быстрым в ЛЧ среди итальянских клубов
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На 17-й минуте встречи Фройлер сфолил на защитнике «Реала» Ферлане Менди рядом со штрафной площадью «Аталанты».
Главный арбитр игры Тобиас Штилер удалил полузащитника с поля.
Таким образом, удаление Ремо Фройлера стало самым быстрым в истории Лиги чемпионов среди итальянских клубов. Об этом сообщает странице Opta Paolo в Twitter.
Ранее сообщалось, что Кроос повторил рекорд по количеству матчей за «Реал» среди немцев.