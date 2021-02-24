Удаление одноклубника Миранчука стало самым быстрым в ЛЧ среди итальянских клубов

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Полузащитник бергамской «Аталанты» Ремо Фройлер получил красную карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Удаление одноклубника Миранчука стало самым быстрым в ЛЧ среди итальянских клубов
  • Reuters

На 17-й минуте встречи Фройлер сфолил на защитнике «Реала» Ферлане Менди рядом со штрафной площадью «Аталанты».

Главный арбитр игры Тобиас Штилер удалил полузащитника с поля.

Таким образом, удаление Ремо Фройлера стало самым быстрым в истории Лиги чемпионов среди итальянских клубов. Об этом сообщает странице Opta Paolo в Twitter.

Ранее сообщалось, что Кроос повторил рекорд по количеству матчей за «Реал» среди немцев.

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