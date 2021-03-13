«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Беневенто» в Серии А благодаря хет-трику Влаховича
- globallookpress.com
- © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency
Встреча, прошедшая в Беневенто, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Победу «Фиорентине» принесли три гола Душана Влаховича и мяч Валентина Эйссерика. Российский форвард Александра Кокорин в заявку на матч не попал.
«Беневенто» ответил голом Артура Йоницэ.
«Фиорентина» с 29 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» с 26 очками — 16-й.
В другом матче игрового дня «Сассуоло» победил «Верону» (3:2).
Ранее сообщалось, что дубль Пашалича помог «Аталанте» победить «Специю» в Серии А.