«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Беневенто» в Серии А благодаря хет-трику Влаховича

Короткая ссылка
Флорентийская «Фиорентина» одержала разгромную победу над «Беневенто» в матче 27-го тура итальянской Серии А.
«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Беневенто» в Серии А благодаря хет-трику Влаховича
  • globallookpress.com
  • © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency

Встреча, прошедшая в Беневенто, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Фиорентине» принесли три гола Душана Влаховича и мяч Валентина Эйссерика. Российский форвард Александра Кокорин в заявку на матч не попал.

«Беневенто» ответил голом Артура Йоницэ.

«Фиорентина» с 29 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» с 26 очками — 16-й.

В другом матче игрового дня «Сассуоло» победил «Верону» (3:2).

Ранее сообщалось, что дубль Пашалича помог «Аталанте» победить «Специю» в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить