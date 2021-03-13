«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Беневенто» в Серии А благодаря хет-трику Влаховича

Флорентийская «Фиорентина» одержала разгромную победу над «Беневенто» в матче 27-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Беневенто, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Фиорентине» принесли три гола Душана Влаховича и мяч Валентина Эйссерика. Российский форвард Александра Кокорин в заявку на матч не попал.

«Беневенто» ответил голом Артура Йоницэ.

«Фиорентина» с 29 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» с 26 очками — 16-й.

В другом матче игрового дня «Сассуоло» победил «Верону» (3:2).

Ранее сообщалось, что дубль Пашалича помог «Аталанте» победить «Специю» в Серии А.