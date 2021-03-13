Дубль Пашалича помог «Аталанте» победить «Специю» в Серии А

Бергамская «Аталанта» одержала победу над «Специей» в матче 27-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Аталанте» принесли голы Марио Пашалича, отличившегося на 53-й и 72-й минутах, и Луиса Мурьеля, забившего на 55-й минуте. Российский хавбек Алексей Миранчук провёл весь матч в запасе.

«Специя» ответила голом Роберто Пикколи на 81-й минуте.

«Аталанта» с 52 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 52 очка. «Специя» с 26 очками — 16-я.

Ранее сообщалось, что матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» перенесён во второй раз.