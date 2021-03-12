Матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» перенесён во второй раз

Матч третьего тура итальянской Серии А между туринским «Ювентусом» и неаполитанским «Наполи» перенесён.

Как сообщает пресс-служба лиги, игра состоится 7 апреля. Причины переноса встречи не называются.

Изначально матч должен был пройти 4 октября в Турине, но был перенесён из-за решения властей Неаполя, помешавших «Наполи» прибыть на игру. Новой датой проведения встречи было назначено 17 марта.

По итогам 25 матчей «Ювентус» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» с 47 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что «Лацио» на последних минутах вырвал победу в матче Серии А с «Кротоне».