Матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» перенесён во второй раз

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Матч третьего тура итальянской Серии А между туринским «Ювентусом» и неаполитанским «Наполи» перенесён.
Матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» перенесён во второй раз
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба лиги, игра состоится 7 апреля. Причины переноса встречи не называются.

Изначально матч должен был пройти 4 октября в Турине, но был перенесён из-за решения властей Неаполя, помешавших «Наполи» прибыть на игру. Новой датой проведения встречи было назначено 17 марта.

По итогам 25 матчей «Ювентус» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» с 47 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что «Лацио» на последних минутах вырвал победу в матче Серии А с «Кротоне».

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