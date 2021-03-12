«Лацио» на последних минутах вырвал победу в матче Серии А с «Кротоне»

Римский «Лацио» одержал победу над «Кротоне» в матче 27-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Лацио» принесли голы Сергея Милинковича-Савича, забившего на 14-й минуте, Луиса Ромеро, отличившегося на 39-й минуте и Фелипе Кайседо, поразившего ворота гостей на 84-й минуте.

«Кротоне» ответил голами Симеона Нванкво, забившего с игры на 29-й минуте и реализовавшего пенальти на 50-й минуте.

«Лацио» с 46 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Кротоне» с 15-ю очками — на последнем, 20-м месте.

Ранее сообщалось, что Кокорин пропустит матч «Фиорентины» с «Беневенто».