Кокорин пропустит матч «Фиорентины» с «Беневенто»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет в матче 27-го тура итальянской Серии А с «Беневенто».

Как сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Фиорентины», форвард останется во Флоренции и будет тренироваться индивидуально, так как пока не готов к выходу на поле.

Кокорин пропускает уже второй матч подряд из-за повреждения мышцы бедра, которое он получил в игре с «Ромой» (1:2).

29-летний россиянин перешёл в итальянский клуб в зимнее трансферное окно. Кокорин успел провести за «Фиорентину» три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин приступил к тренировкам по индивидуальной программе.