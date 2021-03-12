Кокорин пропустит матч «Фиорентины» с «Беневенто»

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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет в матче 27-го тура итальянской Серии А с «Беневенто».
Кокорин пропустит матч «Фиорентины» с «Беневенто»
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Как сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Фиорентины», форвард останется во Флоренции и будет тренироваться индивидуально, так как пока не готов к выходу на поле.

Кокорин пропускает уже второй матч подряд из-за повреждения мышцы бедра, которое он получил в игре с «Ромой» (1:2). 

29-летний россиянин перешёл в итальянский клуб в зимнее трансферное окно. Кокорин успел провести за «Фиорентину» три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

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