Кокорин приступил к тренировкам по индивидуальной программе

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин приступил к индивидуальным тренировкам после повреждения прямой мышцы бедра.

«Кокорин тренируется отдельно от команды, по индивидуальной программе. Врачи следят за его состоянием каждый день. Пока ещё нельзя сказать, будет ли он готов сыграть с «Беневенто», — цитирует РИА Новости пресс-службу «Фиорентины».

29-летний россиянин перешёл в итальянский клуб в зимнее трансферное окно. Кокорин успел провести за «Фиорентину» три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин получил травму бедра и пропустит следующий матч «Фиорентины».