Кокорин приступил к тренировкам по индивидуальной программе
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«Кокорин тренируется отдельно от команды, по индивидуальной программе. Врачи следят за его состоянием каждый день. Пока ещё нельзя сказать, будет ли он готов сыграть с «Беневенто», — цитирует РИА Новости пресс-службу «Фиорентины».
29-летний россиянин перешёл в итальянский клуб в зимнее трансферное окно. Кокорин успел провести за «Фиорентину» три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Кокорин получил травму бедра и пропустит следующий матч «Фиорентины».