Кокорин получил травму бедра и пропустит следующий матч «Фиорентины»

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин получил повреждение бедра и не сыграет в матче 26-го тура Серии А с «Пармой».

Об этом сообщает официальный сайт «Фиорентины». Футболист уже начал процесс восстановления и в ближайшее время пройдёт дополнительное обследование.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Его контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма трансфера составила €4,5 млн. С момента перехода россиянин успел провести три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее Корнеев признался, что не видит логики в трансфере Кокорина в «Фиорентину».