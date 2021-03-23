Слишком старая школа: почему Моуринью и Симеоне рискуют остаться без работы

Лондонский «Тоттенхэм» и мадридский «Атлетико» завершили выступления на европейской арене в сезоне-2020/21. Главные тренеры команд Жозе Моуринью и Диего Симеоне не предложили соперникам ничего концептуально нового в тактическом плане. Почему стагнация специалистов носит системный характер и как это может повлиять на их превращение из звёздных специалистов в безработных — в материале RT.

Главной сенсацией Лиги Европы на стадии 1/8 финала стал вылет из розыгрыша лондонского «Тоттенхэма». После домашней победы со счётом 2:0 команда Жозе Моуринью в Загребе позволила форварду «Динамо» Миславу Оршичу оформить хет-трик, а сама не отличилась ни разу за 120 минут и была вынуждена завершить выступление во втором по значимости клубном турнире досрочно.

Будучи одним из фаворитов розыгрыша, английский клуб уступил сопернику, чья трансферная стоимость, по данным портала Tranfermarkt, в шесть раз меньше. Хуже того, главный тренер балканцев перед матчем был вынужден уйти в отставку из-за тюремного заключения сроком на четыре года. Тем самым хорваты лишь подчеркнули масштаб кошмара, обрушившегося на англичан.

Кого назвали виновником неудач?

Публика и журналисты практически синхронно указали на Моуринью. На второй год работы в клубе от него ожидали прорыва по всем фронтам. Ведь он наконец-то провёл полную предсезонную подготовку и действовал на трансферном рынке ровно так, как считал нужным. Достаточно вспомнить, что за время правления лондонцами чистые траты специалиста на трансферы составили £92 млн, что ненамного меньше, чем общий объём средств, ушедших на все сделки при Маурисио Почеттино. Хотя экс-наставник «Тоттенхэма» отработал в должности пять сезонов и вывел коллектив в финал Лиги чемпионов.

Португалец же даже в соревновании рангом ниже до титульной встречи не добрался. Равно как потерял шансы на золото в национальном чемпионате ещё в начале 2021-го. Неудачный отрезок, начавшийся в конце января и включивший в себя поражения от «Ливерпуля», «Брайтона», «Челси», «Манчестер Сити» и «Вест Хэма», не просто вычеркнул лондонцев из списка претендентов на золото, но даже квалификацию в зону ЛЧ по итогам розыгрыша сделал проблемной.

Шестая позиция в таблице лишает всякого смысла осенние достижения и завоевание португальцем звания лучшего тренера ноября. В «Тоттенхэм» перестали верить собственные игроки (за что их в открытую критикует уже даже капитан команды Уго Льорис), известнейшие в прошлом футболисты калибра Антонио Кассано и Джейми Реднаппа, а также авторитетные эксперты уровня Рио Фердинанда.

Проблема ли это для Моуринью?

По идее, нет. Он всегда работал под давлением, поскольку большие клубы при назначении тренера ставят перед ним амбициозные цели и требуют выполнения каждого пункта плана. Прессинг ожидания на топ-уровне запредельный. Но если специалист трудится исключительно в стане грандов, то он адаптируется к этому. После чего отрешается от шума вокруг, воплощает в жизнь игровую философию и доказывает делом (завоеванием титулов, воспитанием молодёжи, качественной игрой при дефиците средств или кадров) собственный уровень. Так Жозе блистал в «Интере», по ходу первого отрезка в «Челси» и, с рядом оговорок, во второй сезон работы в «Реале».

Однако затем карьера Моуринью пошла на спад и превратилась в один сплошной день сурка. Португалец, куда бы ни пришёл, встряхивал клубы, давал установку на скорое возвращение к победным традициям и обнадёживал болельщиков сиюминутными успехами. После чего его команды входили в пике стагнации, у тренера портились отношения с ведущими исполнителями, болельщиками либо руководством. Во всех неудачах виноватыми признавались внешние факторы, делавшие работу португальца невозможной. В итоге дело заканчивалось увольнением Жозе.

Случай с «Тоттенхэмом» максимально сжат по времени, но даже за минувшие полтора года в Лондоне южанин прошёл все стадии декаданса. И докатился до того, что в послематчевых отчётах журналисты больше обсуждают не тактику команды с приличным составом, а преемника Моуринью в лице Юлиана Нагельсманна либо отступные, которые владелец клуба Дэниэл Леви должен будет заплатить специалисту.

Почему специалист оказался в тупике?

Дело в проблеме, которая постепенно актуализируется для целого пласта специалистов среднего возраста. Людей, приверженных исключительно одной тактической идее, которые не изменяют любимым концептам с тех пор, как они принесли успех. Косметические изменения в тактике и какие-то робкие структурные преобразования глобально ничего не трансформируют. Они лишь чуточку освежают внешний вид былых моделей игры. Однако современные цифровые технологии и подходы к изучению соперников стали максимально информативными. И потому разнообразие данных очень быстро вскрывает манипуляции тренеров калибра Моуринью, делая их максимально уязвимыми.

В случае с португальцем давно известно, что он тяготеет к низкому оборонительному блоку, уделяя максимум времени на тренировках именно разрушению. Атакующие принципы обозначаются номинально и отдаются на откуп креативным футболистам. Если таковые в составе есть, долго друг с другом взаимодействуют, готовы подстраиваться под сильные стороны партнёра и технически совершенны, то модель худо-бедно работает. И поначалу даже взрывает лигу: вспомним фантастические цифры статистики тандема Гарри Кейн — Сон Хын Мин либо же связки Фрэнка Лэмпарда и Дидье Дрогба.

Однако затем травмы кого-то из незаменимых исполнителей или же подстроения соперников для нейтрализации лидеров уничтожают все планы Жозе. Одновременно зреет недовольство внутри коллектива, ведь играть только в контратаки (много двигаться без мяча, постоянно тратить силы на отбор, пребывать в постоянном давлении от боязни совершить ошибку) чрезвычайно неудобно. И когда одно наслаивается на другое, усугубляясь спадом в результатах, происходит окончательный разрыв связей между тренером и командой.

Насколько ментальные разногласия влияют на результат?

В командах Моуринью позитивные эмоции прямо пропорциональны количеству побед. Например, в «Интере», ставшим на сегодня последней итальянской командой, бравшей ЛЧ, за Жозе стояла вся команда. Нападающий Самюэль Это’О ради тренера был готов сыграть левого защитника (что потом отказывался делать при Рафе Бенитесе), Деян Станкович и Уэсли Снейдер называют время в Милане с Моуринью лучшим в карьере, а Хавьер Дзанетти ставит специалиста в пример по работе с деталями и отношению к футболистам. Нечто подобное можно отыскать и в воспоминаниях игроков «Челси» той самой «золотой эры».

Даже в нынешнем «Тоттенхэме» стартовый отрезок после назначения тренера виделся идеальным в вопросах внутреннего устройства команды. Моуринью с ходу влюбил в себя Сона и Делле Алли, спровоцировав болельщиков использовать слово «броманс» в описании их отношений. Льорис был на седьмом небе от счастья, когда Жозе защитил его после ситуации с вождением авто в нетрезвом виде. А уж доморощенного героя Кейна наставник так и вовсе расхваливал на все лады, чем вызывал приступы умиления у всего Северного Лондона, благоволящего «шпорам».

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Но стоило «Тоттенхэму» столкнуться с первыми признаками серьёзного идейно-тактического кризиса, как вчерашние любимцы Жозе моментально перестали быть таковыми. Более того, именно на них обрушивался град критики, когда клуб терял очки. Деле Алли стал тем самым крайним, который всегда появлялся в командах португальца, едва требовалось на ком-то персонально акцентировать внимание, чтобы отвлечь общественность от более глобальных проблем. Поражение в плей-офф Лиги Европы от «Динамо» спровоцировало специалиста на слова об общем коллективном безволии. Тогда как осечки в АПЛ вызвали целый водопад жалоб от Жозе, в которых виновными в неудачах назывались мячи, судьи, соперники, руководство лиги и, конечно же, собственные футболисты.

То же самое перекладывание ответственности случалось в «Челси»: личностные конфликты провоцировали на уход из клуба старожилов «Реала», ведущие игроки МЮ в Twitter завуалированно, но праздновали увольнение специалиста из Манчестера. В общем, в мире Жозе и его команд всё прекрасно лишь в дебютный сезон совместной работы. По окончании же конфетно-букетного периода тактика португальца теряет эффективность, что влечёт за собой негативные эмоциональные конфликты внутри команды.

Кредит доверия тренер увеличивает за счёт трансферов, поиска и разборок с внутренними врагами, а также попыток списать ряд проблем на форс-мажоры. Но в итоге ситуация всё равно приходит к краху, потому что плана Б в принципах работы у Моуринью нет и особо не наблюдалось в прошлом. Но то, что имело эффективность в 2010-м, в 2021-м, уже не работает даже в компьютерных симуляторах.

Безвыходно ли положение Жозе?

Ответ на вопрос пока неизвестен. Но тупиковость той колеи, по которой он движется последние пять лет, подтверждает опыт целого ряда коллег — сверстников португальца. В частности, показателен пример Диего Симеоне. Несмотря на то что в «Атлетико» он трудится главным уже десять лет, что в XXI веке совсем нетипично, стадии стагнации аргентинец проходит ровно те же, что и Моуринью. После триумфа в чемпионате Испании-2014 и двух выходов в финалы Лиги чемпионов тактический ресурс специалиста иссяк, а модель 4 — 4 — 2 даже после покупок таких звёзд, как Жоау Феликс, изменилась лишь номинально. Это было видно и при анализе данных, и при оценке функционала футболистов, которые приходили на замену стилеобразующим игрокам калибра Родриго Эрнандеса.

Когда же наступало время решающих матчей в международных турнирах, проявлялась и ментальная доминанта модели Симеоне. Она отличалась повышенной осторожностью, сведению к минимуму рисков в позиционном наступлении и превращению контратак в основной способ противодействия сопернику. Порой перестраховка обретала абсурдные масштабы: в недавнем матче 1/8 Лиги чемпионов против «Челси» испанский коллектив использовал сразу шесть защитников при действиях без мяча. При этом «Атлетико» не включал контрпрессинг, когда случались потери на чужой половине, и не атаковал пространство, когда требовалось продвигать мяч, всё заканчивалось «стерильным» владением. В начале десятилетия такой подход приносил успех. Но сейчас, после революции в футболе, которую провели Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, Юлиан Нагельсманн, Пеллегрино Матараццо, Джан Пьеро Гасперини, жить по-старому стало решительно невозможно.

Окончательно же сомнения развеивают специалисты, потерявшие работу в нынешнем сезоне, но трудившиеся по схожим лекалам несколько последних лет. Андре Виллаш-Боаш так и не оставил концепт неадаптивного сверхвысокого прессинга, из-за чего был уволен из «Марселя». Жюльен Стефан помог «Ренну» впервые с 1971 года выиграть Кубок Франции, первый раз выйти в плей-офф Лиги Европы и впервые за 88 лет попасть в тройку лучших команд Лиги 1, что позволило дебютировать в Лиге чемпионов. Но и этого для сохранения поста оказалось специалисту недостаточно, когда синдром второго сезона и снятая для него под копирку тактика отправили команду в хвост таблицы.

Что до Люсьена Фавра в дортмундской «Боруссии», то увлечённость атакой в ущерб балансу между линиями вновь привела его к краху. Как, впрочем, и в сезоне-2015/16: тогда после феерии с Мёнхенгладбахом он не стал выдумывать ничего нового. И очень быстро был уничтожен конкурентами (пять поражений подряд на старте сезона), которые досконально изучили принципы специалиста, выявив уязвимости в тактике.

История Моуринью лишь резюмирует суть происходящего в современном футболе. Игра эволюционирует так быстро и так глобально, что даже малейшая стагнация грозит потерей позиций. Если же новые концепты и тренды презираются принципиально, то даже тренеры с громким именем и богатым послужным списком очень быстро оказываются без работы. Жозе, конечно, пока ещё в «Тоттенхэме». Но, чтобы не остаться без работы, прямо сейчас надо менять ритм и начинать жить в ногу со временем.